EBU: Samoylova soll von Russland aus teilnehmen

Julia Samoylova darf nicht in die Ukraine einreisen.

Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine scheint sich eine nunmehr außergewöhnliche Lösung anzubahnen: Wie die EBU am Donnerstag mitteilt, sei sie bereit, die russische ESC-Teilnehmerin Julia Samoylova direkt von Russland aus via Satellit am zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2017 in Kiew teilnehmen zu lassen. Sollte sich Russland für das Finale am 13. Mai qualifizieren, würde man das Vorgehen wiederholen und Samoylovas Auftritt erneut übertragen.

Solch eine Entscheidung hat es in der langen ESC-Geschichte noch nie gegeben. Laut EBU wolle man jedoch die Werte des ESC hochhalten und habe sich deshalb für diesen Weg entschieden, um allen 43 Ländern die Teilnahme zu ermöglichen. Dennoch führe man die Gespräche mit den ukrainischen Entscheidungsträgern fort, sagte EBU-Chef Jon Ola Sand. Die Teilnahme der Künstler im Gastland Ukraine sei nach wie vor die bevorzugte Lösung.

Einreiseverbot für drei Jahre

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die russische Teilnehmerin Julia Samoylova nicht in die Ukraine einreisen darf. Das Einreiseverbot gelte für drei Jahre, sagte Geheimdienstsprecherin Jelena Gitljanskaja der russischen Agentur Interfax zufolge. Als Grund für das Einreiseverbot wurde ein Verstoß gegen ukrainische Gesetze angegeben. Aus ukrainischer Sicht ist die Sängerin illegal auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim aufgetreten.

Scharfe Kritik aus Russland am Einreiseverbot

Russland kritisierte das Einreiseverbot für seine Kandidatin. Es handele sich um einen "weiteren ungeheuerlichen, zynischen und unmenschlichen Akt", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax den russischen Vize-Außenminister Grigori Karasin. Am Donnerstag meldete sich auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu Wort. Laut Interfax empfinde Peskow das Einreiseverbot als "Schlag für das Image des Eurovision Song Contests". Zudem werte das Einreiseverbot den kommenden Wettbewerb ab, so Peskow weiter.

Andere russische Politiker äußerten bereits kurz nach der Bekanntgabe des Einreiseverbots ihren Unmut. So verlangte der russische Politiker Franz Klinzewitsch laut BBC die Verlegung des gesamten Contests in ein anderes Land, während Abgeordneter Wladimir Dschabarow mit dem Boykott des selbigen drohte - zumindest so lange, bis sich die Organisatoren einmischen und etwas unternehmen. Auf einigen deutsch-russischen Internet-Portalen wird bereits angekündigt, dass die russischen TV-Sender den Eurovision Song Contest in diesem Jahr nicht übertragen werden.