TV-Sendetermine und Livestreams zum ESC

Am Samstag, 13. Mai 2017 verfolgen Millionen Zuschauer das ESC-Finale in Kiew. Am Dienstag und Donnerstag derselben Woche müssen sich in den Halbfinalen jeweils zehn Länder für das große Finale qualifizieren. An diesem nehmen dann 26 Länder teil. Aber bereits vorher gibt es im Fernsehen und online schon viele Sendungen rund um den Eurovision Song Contest.