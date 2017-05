Helene Fischer live im "Countdown für Kiew"

Mit ihrem Auftritt komplettiert Helene Fischer am ESC-Finalabend das Line-Up auf der Hamburger Reeperbahn.

Die Star-Riege für die ESC-Sendungen aus Hamburg am Finalabend ist komplett: Auch Helene Fischer wird auf der Reeperbahn-Bühne stehen und als TV-Premiere mehrere ihrer neuen Songs präsentieren. In "Eurovision Song Contest 2017 - Countdown für Kiew" und "Eurovision Song Contest 2017 - Grand Prix Party" begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger live außerdem ESC-Gewinnerin Nicole, die britische Sängerin und Songwriterin Melanie C, die Kelly Family, die schwedische Band Mando Diao sowie Joy Denalane und Wincent Weiss.

Levina per Live-Schalte aus Kiew dabei

Levina, die deutsche ESC-Teilnehmerin, wird nicht nur im Finale mit "Perfect Life" in Kiew auf der Bühne stehen, sondern auch in den beiden Sendungen davor und danach zu sehen sein: Sie erzählt in Live-Schalten aus der ukrainischen Hauptstadt, wie sie den spannenden Contest erlebt. Auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn ist die Show auf einer Großbildleinwand zu sehen. Der Zugang ist frei.

Das Erste und der ARD-Digitalsender ONE übertragen den "Countdown für Kiew" am Samstag, 13. Mai, ab 20.15 Uhr, die "Grand Prix Party" im Anschluss an das Finale ab 0.20 Uhr. Auf eurovision.de laufen der Countdown, das Finale und die Grand Prix Party wie gewohnt im Livestream zum Mitdiskutieren.