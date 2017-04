Jahrestag: Vor 35 Jahren gewann Nicole den ESC

2017 kehrte Nicole beim deutschen Vorentscheid auf die ESC-Bühne zurück.

Mit einem Titel, der heutzutage mindestens genauso aktuell zu sein scheint wie damals, gewann eine 17-Jährige Schülerin am 24. April 1982 zum ersten Mal den Grand Prix Eurovision de la Chanson - wie der Eurovision Song Contest damals hieß - für Deutschland: Heute jährt sich der Sieg der Sängerin Nicole zum 35. Mal.

Mit "Ein bisschen Frieden" beginnt Nicoles steile Karriere

Nicht allein ihr Wunsch nach "Ein bisschen Frieden" stach 1982 im englischen Harrogate hervor. Auch ihr engelhaftes Aussehen mit ihren langen blonden Haaren und ihr Auftreten mit einer weißen Gitarre auf den Knien, begleitet von ihrem Entdecker Ralph Siegel an einem weißen Flügel, kam bei den Juroren so gut an, dass kein Konkurrent an ihr vorbei kam. Stolze 61 Punkte Vorsprung wies Nicole zum Zweitplatzierten auf. Für die junge Sängerin markierte dieser Sieg den Beginn einer steilen Karriere. Zwar hatte sie zuvor bereits gemeinsam mit Ralph Siegel und dem Lied "Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund" einen Hit in den deutschen Singlecharts. "Ein bisschen Frieden" verkaufte sich dann aber weltweit millionenfach und wurde mit Platin und Gold ausgezeichnet.

Neues Album mit ESC-Siegersongs

Eine erneute Teilnahme am Eurovision Song Contest kam für Nicole seither nie infrage. Als Gast hingegen kehrte sie nach 35 Jahren anlässlich des deutschen Vorentscheids auf die Bühne des Wettbewerbs zurück. Am 9. Februar sang sie zusammen mit den Siegerkolleginnen Conchita und Ruslana ein Medley aus ESC-Siegersongs. Dass sie der Song Contest trotz Abstinenz nie losgelassen hat, zeigt auch ihr am 14. April erschienenes Album "12 Punkte!", auf welchem die 52-Jährige 13 ESC-Siegertitel neu arrangiert und in deutscher Sprache eingesungen hat - darunter "Waterloo" von Abba, "Merci Chérie" von Udo Jürgens und "Euphoria" von Loreen.

Wir gratulieren zum Jubiläum ihres legendären Sieges vor 35 Jahren.