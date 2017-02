Levina gewinnt den deutschen ESC-Vorentscheid

Levina wird Deutschland beim 62. Eurovision Song Contest 2017 mit dem Titel "Perfect Life" am 13. Mai in der Ukraine vertreten. Die 25-Jährige hat beim ESC-Vorentscheid "Unser Song 2017" die Zuschauer überzeugt und sich gegen Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen und Yosefin durchgesetzt. Nach zweieinhalb Stunden stand schon fest, dass sie ihr Ticket nach Kiew sicher hat. Im Finale mussten sich die Zuschauer dann nur noch zwischen den beiden ESC-Songs "Wildfire" und "Perfect Life" entscheiden.

Levina mit "Perfect Life" Eurovision Song Contest - 09.02.2017 20:15 Uhr Levina interpretiert "Perfect Life" bei "Unser Song 2017" gefühlvoll und professionell. Der Song stammt aus der Feder von Lindy Robbins, Lindsey Ray und Dave Bassett.







Abstimmungsmarathon über vier Runden

Während des dreistündigen Abstimmungsmarathons konnten die Zuschauer in Deutschland per Anruf, SMS und über die App ihren Favoriten wählen. In der ersten Runde sind alle fünf Kandidaten mit Coversongs angetreten, danach haben die verbliebenen drei die beiden extra für den ESC geschriebenen Songs "Wildfire" und "Perfect Life" gesungen. Am Ende stimmten die Zuschauer dann darüber ab, wer mit welchem Song zum Finale fährt. Nach der ersten Runde sind Yosefin und Felicia Lu ausgeschieden. Nach Runde zwei war dann auch für Helene Nissen der Traum vom ESC-Finale ausgeträumt. In Runde drei hatten die Zuschauer noch die Wahl zwischen Axel und Levina. Im Finale trat Levina dann gegen sich selber an und hat beide ESC-Songs noch einmal gesungen. Die Zuschauer wählten dann "Perfect Life" zu unserem ESC-Song 2017.

Stimmungsbarometer aus Europa

Fans aus dem Ausland haben während "Unser Song 2017" ein Stimmungsbarometer zu den Kandidaten geliefert.

Erstmalig wurden auch die internationalen ESC-Fans in den deutschen Vorentscheid mit einbezogen. Über die App-Funktion "Eurovision Vibes" konnten auch sie ihre Favoriten wählen. Diese Stimmen sind zwar nicht in das offizielle Ergebnis eingeflossen, dienten während der Show aber als Stimmungsbarometer. Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen saßen in der Jury. Aber auch sie hatten kein Stimmrecht, sondern nur eine beratende Funktion. Sie haben jeden einzelnen Auftritt der Kandidaten kommentiert.