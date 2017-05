Live ab 16 Uhr: ESC-Eröffnungszeremonie in Kiew

Alle Teilnehmer des 62. Eurovision Song Contest in Kiew haben schon ihre ersten Proben hinter sich. Heute Nachmittag steht für die 42 Acts aber nicht die Bühne, sondern die traditionelle ESC-Eröffnungszeremonie auf dem Plan. Die Kandidaten und ihre Delegationen flanieren für Fans und Journalisten über den roten Teppich vor dem Mariyinsky-Palast, der offiziellen zeremoniellen Residenz des ukrainischen Präsidenten in Kiew. Thomas Mohr und "Dr. Eurovision" Irving Wolther kommentieren die Liveübertragung, zwischendurch schalten wir zu Alina Stiegler mit Interviews am roten Teppich.

Der Livestream aus Kiew startet um 16 Uhr.