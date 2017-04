Punktsieg für Norwegen im vierten ESC-Songcheck

Mit durchschnittlich 8,8 Punkten hat Norwegens Beitrag den vierten Songcheck gewonnen.

Im vierten und letzten Teil der ESC-Songchecks hat Moderatorin Alina Stiegler ihre Gäste Iveta Mukuchyan, letztjährige ESC-Teilnehmerin Armeniens, und den ESC-Experten "Dr. Eurovision" Irving Wolther im Studio begrüßt. Mit den Fans im Netz diskutierten sie über die Siegtauglichkeit der Kandidaten des zweiten ESC-Halbfinales in Kiew und des Gastgeberlandes Ukraine. Sowohl die Experten im Studio als auch die Fans vergaben Punkte an die Beiträge. Das Ranking des vierten Songchecks führten der DJ und Produzent Jowst und sein Sänger Aleksander Walmann aus Norwegen an. Über Deutschlands Teilnehmerin Levina und ihren Song "Perfect Life" wurde ebenfalls gesprochen. Aber wie beim Eurovision Song Contest auch, wurden für das eigene Land keine Punkte vergeben.