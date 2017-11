Stand: 06.11.17 10:44 Uhr

Roadshow zum deutschen Vorentscheid

Thomas Schreiber informiert als Verantwortlicher für den ESC in Deutschland über das neue Vorentscheidkonzept.

Ein 100-köpfiges Europa-Panel, eine internationale Jury sowie die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer: Auf diesen drei Säulen ist der neue ESC-Vorentscheid 2018 aufgebaut. Um das Konzept für die Suche nach Deutschlands Kandidaten beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon vielen Fans näher zu bringen, gehen die Verantwortlichen auf eine so genannte Roadshow durch Deutschland. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber, der neue Delegationsleiter Christoph Pellander (NDR) und Daniel Korany von der Beratungsagentur Simon-Kucher & Partners sind bei den Infoveranstaltungen dabei. Werner Klötsch, Geschäftsführer von digame mobile kommt nach Frankfurt und Hamburg, das Unternehmen wird auch in München und Berlin vertreten sein. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Termine der Roadshow

07.11.2017, 17:30 - 19:30 Uhr | Bayerischer Rundfunk | Veranstaltungssaal Foyer Hochhaus (Haus 8, Raum 10) | Arnulfstraße 42 - 44 | 80335 München

Veranstaltungssaal Foyer Hochhaus (Haus 8, Raum 10) | Arnulfstraße 42 - 44 | 80335 München 08.11.2017, 17:30 - 19:30 Uhr | Lesbisch-Schwules Kulturhaus | Klingerstraße 6 | 60313 Frankfurt am Main

Klingerstraße 6 | 60313 Frankfurt am Main 10.11.2017, 17:00 - 19:00 Uhr | rbb | Open Lounge | Masurenallee 16 - 20 | 14057 Berlin

Open Lounge | Masurenallee 16 - 20 | 14057 Berlin 13.11.2017, 17:30 - 19:30 Uhr | NDR | Foyer Haus 12 | Rothenbaumchaussee 132 | 20149 Hamburg

Außerdem wird sich das ESC-Team auch am 25.11.2017 beim ausverkauften EC Germany Clubtreffen in Köln den Fragen der Fans stellen.