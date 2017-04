Russland zieht sich vom ESC in Kiew zurück

Für die russische Sängerin Julia Samoylova ist der Traum von einer ESC-Teilnahme vorbei.

Russland nimmt am diesjährigen Eurovision Song Contest in Kiew nicht teil. Das gab der Sender Pervy Kanal am Donnerstag in Moskau bekannt. Darüber hinaus werde das russische Staatsfernsehen den Wettbewerb auch nicht übertragen. Zuvor gab es vonseiten der European Broadcasting Union (EBU) den Vorschlag, anstelle der nominierten Julia Samoylova einen anderen Kandidaten ins Rennen zu schicken. "Diese Variante ist völlig inakzeptabel", hieß es in einer Mitteilung der russischen Agentur Interfax. Die Diskriminierung der im Rollstuhl sitzenden Sängerin Julia Samoylova verstoße gegen die Regeln und Prinzipien des Wettbewerbs. Auch die ESC-Veranstalter in Kiew hatten den Vorschlag abgelehnt. Beide Seiten ließen sich außerdem auch nicht auf eine Ausnahmeregelung der EBU ein, Samoylovas Auftritt per Live-Übertragung aus Russland zuzuschalten.

Einreiseverbot wegen Auftritt auf der Krim

2015 war Julia Samoylova zu einem Auftritt auf der Krim über Russland eingereist. Seit der Annexion der Halbinsel durch Russland wird dies jedoch mit einer mehrjährigen Einreisesperre geahndet. Für Samoylova hätte die Ukraine keine Ausnahme gemacht.