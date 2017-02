Votingnummern der Kandidaten von "Unser Song 2017"

Helene Nissen, Axel Feige, Levina, Felicia Lu und Yosefin (v.l.n.r.) singen bei "Unser Song 2017" um den Einzug ins ESC-Finale in Kiew.

Fünf Kandidaten singen heute beim deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Song 2017" um das Ticket zum Finale in Kiew. Die deutschen Zuschauer können in vier Abstimmungsrunden per Anruf, SMS oder App (nur in Deutschland mit deutscher SIM-Karte) für ihre Favoriten voten. Über die Funktion "Eurovision Vibes" in der App wählen auch die internationalen Fans ihre Favoriten. Ihre Stimmen fließen zwar nicht mit in das offizielle Ergebnis ein, geben aber ein Stimmungsbarometer ab.

Abstimmung per Anruf, SMS oder App

Wenn ihr für euren Lieblings-Act anrufen möchten, wählt die Nummer (01371) 3636 plus die Startnummer eures Lieblingskandidaten (siehe Tabelle unten).

Anrufe aus dem Festnetz kosten jeweils 14 Cent. Bei mobilen Anrufen sind die Kosten höher. Per SMS könnt ihr abstimmen, wenn ihr die Startnummer eures Favoriten als SMS an die Nummer 99599 sendet. Jede SMS kostet 20 Cent. Technisch erfolgt die Abstimmung in der App via SMS. Das heißt, jede abgegebene Stimme kostet 20 Cent.

Telefon- und SMS-Nummern für Votingrunde 2 Kandidat Titel (01371) 3636 +

Startnummer SMS an 99599

mit Startnummer als Inhalt Helene Nissen "Wildfire" 11 11 Axel Feige "Wildfire" 14 14 Levina "Wildfire" 15 15

Reise zum Finale gewinnen

Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Reise zum ESC-Finale in Kiew für zwei Personen inklusive Final-Tickets, Anreise und Übernachtung. Teilnahme und Gewinnausschüttung ab 18 Jahren.