Kandidaten für das Finale in Kiew stehen fest

Mit "Origo" liefert der ungarische Roma eine finaltaugliche Mischung aus Gipsy- und Hip-Hop-Klängen ab.

Das Teilnehmerfeld für das Finale des Eurovision Song Contest in Kiew ist komplett: In einer fulminanten Show haben die letzten 18 Kandidaten am Donnerstag im zweiten Halbfinale ihre Songs im International Exhibition Center (IEC) der ukrainischen Hauptstadt präsentiert. Zehn Künstler qualifizierten sich dabei für die Endrunde am Samstag. Mit souveränen Auftritten sangen sich unter anderem der ungarische Roma Joci Pápai ("Origo") und der Israeli Imri Ziv ("I Feel Alive") in die Endrunde. Die Show moderierte - wie bereits im ersten Halbfinale - das charmante Dreigespann Timur Miroshnychenko, Volodymyr Ostapchuk und Oleksandr Skichko.

Neben den Bühnenshows der Halbfinalisten, die vor Laser-, Video- und Pyroeffekten nur so strotzten, gab es für das Publikum ein Wiedersehen mit einem echten ESC-Paradiesvogel, der für allgemeines Schmunzeln sorgte: In einem Videoclip erzählte Kunstfigur Verka Serduchka, die ukrainische ESC-Teilnehmerin im Jahr 2007, ihre skurrile und ganz persönliche ESC-Geschichte. Zudem durften sich Deutschland (Levina - "Perfect Life"), Frankreich ("Alma - "Requiem") und das Gastgeberland Ukraine (O.Torvald - "Time") außer Konkurrenz per Videoclip als Interval Acts präsentieren.

Deutschland war erstmals stimmberechtigt

Im zweiten Halbfinale konnten erstmals auch deutsche Fans per Anruf, SMS oder App für ihren Favoriten abstimmen. Auch die deutsche Jury, bestehend aus ESC-Siegerin Nicole, Soul-Sängerin Joy Denalane, Produzent Andreas Herbig, Pop-Star Adel Tawil und Newcomer Wincent Weiss, mussten die Stimmzettel zücken und die Acts bewerten. Stimmberechtigt für das zweite Halbfinale waren neben Deutschland außerdem Frankreich und die Ukraine. Um die Neutralität der Jurys zu gewährleisten, werden die Abstimmungsergebnisse der Semifinale erst nach dem Hauptwettbewerb veröffentlicht.

26 Acts starten in der Endrunde am Samstag

Vermutlich noch in der Nacht legt der ausrichtende ukrainische Sender NTU die endgültige Startreihenfolge der 26 Acts für das Finale fest - dabei spielen auch dramaturgische und bühnentechnische Aspekte eine Rolle. Lediglich das Gastgeberland Ukraine hat als Titelverteidiger bereits einen festen Startplatz im Feld der Finalisten sicher: O.Torvald gehen am Samstag mit ihrem Titel "Time" von Platz 22 ins Rennen. Die Kandidaten der Big Five, die die finanzielle Hauptlast des ESC tragen, wissen zumindest, ob sie im ersten oder zweiten Teil der Endrunde auftreten: Italien (Francesco Gabbani - "Occidentali's Karma") startet unter den ersten 13, während Deutschland, Spanien (Manel Navarro - "Do It For Your Lover"), Großbritannien (Lucie Jones - "Never Give Up On You") und Frankreich erst im zweiten Teil der Show performen. Die Big Five sowie das Gastgeberland waren automatisch für das Finale gesetzt und brauchten sich nicht in den Semifinals qualifizieren.