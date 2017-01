Tickets für ESC-Vorentscheid in Köln gewinnen!

ESC-Fans aufgepasst! Am 9. Februar kämpfen fünf Künstler beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" in Köln um die Fahrkarte nach Kiew. Die Karten sind bereits ausverkauft, aber wir verlosen noch einmal 2 x 2 Last-Minute-Tickets für die Show. Wer sich mit dem deutschen Vorentscheid auskennt und unsere Quizfragen knackt, hat die Chance live dabei zu sein.



Und so geht's:

- Es werden Ihnen fünf Fragen gestellt.

- Pro Frage geben wir drei Antwortmöglichkeiten vor, von denen nur eine richtig ist.

- Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie alle Fragen richtig beantworten.



Einsendeschluss: Dienstag, 31. Januar 2016, 12 Uhr



Viel Glück!



