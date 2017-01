ESC-Vorentscheid: "Unser Song 2017" ausverkauft

Der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest am 9. Februar ist ausverkauft. Bereits in der ersten Ticketrunde für "Unser Song 2017" war der Run auf die Karten riesig - nun ist auch das letzte Kontingent vergriffen. Wer trotzdem ein bisschen Vorentscheid-Luft schnuppern und die Kandidaten auf der Bühne erleben möchte: Es gibt noch Tickets für die Generalprobe am Nachmittag um 15.30 Uhr. Sie kosten 18 Euro und sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet oder über die Tickethotline 01806 - 570 070 (Kosten: 0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus dem Festnetz, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen).

Die Entscheidung fällt per Zuschauer-Votum

In der von Barbara Schöneberger moderierten Show entscheidet sich, wer Deutschland 2017 beim ESC in Kiew vertritt. Die fünf Kandidaten Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen, Levina und Yosefin treten beim Vorentscheid mit speziell für den ESC geschriebenen Songs an. Lena, Tim Bendzko und Florian Silbereisen sitzen in der Jury, kommentieren die Auftritte während der Show aber lediglich, ein Stimmrecht haben sie nicht. Am Ende wählt das TV-Publikum welcher Act mit welchem Song nach Kiew fährt. Ab 20.15 Uhr überträgt Das Erste "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" live. Auf eurovision.de gibt es die Show im Livestream.