Junior ESC in Nizza: Fia singt für Deutschland "Ohne Worte"

Die 21. Ausgabe des Junior ESC findet in diesem Jahr im französischen Nizza statt. 16 Länder und ihre jungen Talente sind dabei. Für Deutschland geht Fia mit dem Titel "Ohne Worte" an den Start.

Das Finale des Junior Eurovision Song Contest 2023 findet heute ab 16 Uhr statt und wird live im KiKA und auf eurovision.de übertragen. Deutscher Kommentator ist wie seit 2021 Moderator Constantin "Consi" Zöller. Veranstaltungsort ist der 6.000 Zuschauer fassende Palais Nikaïa in Nizza. Verantwortlich ist die französische Fernsehanstalt France Télévisions zusammen mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Nach einem Jahr Pause nimmt auch Deutschland wieder an dem Wettbewerb teil. Außerdem gibt Estland sein Debüt beim Junior ESC. Kasachstan und Serbien hingegen, die beide 2022 in Jerewan noch dabei waren, haben für die Show in Nizza abgesagt. 16 Länder nehmen insgesamt teil.

Teilnehmer beim Junior ESC 2023 Startnummer Land Act Song 01 Spanien Sandra Valero "Loviu" 02 Malta Yulan "Stronger" 03 Ukraine Anastasia Dymyd "Kvitka" 04 Irland Jessica McKean "Aisling" 05 Großbritannien (UK) Stand Uniqu3 "Back To Life" 06 Nordmazedonien Tamara Grujeska "Kazi mi, kazi mi koj" 07 Estland Arhanna "Hoiame kokku" 08 Armenien Yan Girls "Do It My Way" 09 Polen Maja Krzyżewska "I Just Need A Friend" 10 Georgien Anastasia & Ranina "Over The Sky" 11 Portugal Júlia Machado "Where I Belong" 12 Frankreich Zoé Clauzure "Cœur" 13 Albanien Viola Gjyzeli "Bota ime" 14 Italien Melissa & Ranya "Un mondo giusto" 15 Deutschland Fia "Ohne Worte" 16 Niederlande Sep & Jasmijn "Holding On To You"

Die erste und die letzte Startnummer sowie die Startposition von Gastgeber Frankreich wurden ausgelost, die restlichen Plätze von den Produzenten der Show bestimmt. Zum ersten Mal in der Junior-ESC-Geschichte sind damit alle sogenannten Big-Five-Länder beim Wettbewerb vertreten: die beim ESC fürs Finale gesetzten Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien.

Deutschland kehrt zum Junior ESC zurück

Nach einem Jahr Pause ist Deutschland wieder beim Junior Eurovision Song Contest dabei. Über ein kombiniertes Online- und Juryvoting wurde Fia zur deutschen Kandidatin erkoren.

Junior-ESC-Sendungen im Fernsehen, Radio und Online Wann? Was? Wo? Sonntag, 26. November 8.35 Uhr Team Timster - Wie werde ich ein Star? (Wdh.) KiKA 15.45 Uhr Junior Eurovision Song Contest 2023 - Countdown KiKA, eurovision.de 16.00 Uhr, live Junior Eurovision Song Contest 2023 - Finale KiKA, eurovision.de

"Heroes" als Slogan der JESC-Heldenreise

Das Motto des diesjährigen Junior ESC lautet "Heroes" ("Helden"). Alexandra Redde von France Télévisions erklärt: "Einige ernste Themen wie das Umweltthema waren in vielen Liedern des letzten Wettbewerbs sehr präsent, und die Kinder sind die wahren Helden von morgen, und sie sind diejenigen, die die Lösungen haben. Deshalb wollten wir ihnen die Möglichkeit geben, sich selbst zu stärken!" Außerdem versprach Redde den teilnehmenden Ländern ein "außergewöhnliches Bühnenbild".

Das Logo des Junior Eurovision Song Contest wurde im Vergleich zu dem der Vorjahre verändert und an das des ESC angepasst. Mittlerweile ist es mit dem Logo des Eurovision Song Contest fast identisch. Nur das Wort "Junior" wurde oberhalb des Schriftzugs hinzugefügt. Zum ersten Mal ist auch die Landesflagge des Austragungslandes Teil des Logos. Das offizielle Artwork des Wettbewerbs ist im Street-Art-Style gehalten.

Anders als beim ESC ist es bei der Kinder- und Jugendlichen-Variante des Wettbewerbs keine Pflicht für den Vorjahressieger, die Show im kommenden Jahr auszurichten. Frankreich allerdings wollte sich die zweite Austragung im eigenen Land nach Paris 2021 nicht entgehen lassen.

Frankreich: Zwei Siege bei nur sechs JESC-Teilnahmen

Frankreich gehört zu den erfolgreichsten Junior-ESC-Ländern überhaupt. Bei bis jetzt gerade einmal sechs Teilnahmen landete Frankreich viermal auf dem Siegertreppchen - und konnte den Wettbewerb zweimal gewinnen. Vor Lissandro mit "Oh maman!", 2022 in Jerewan, war Valentina beim Junior ESC 2020 erfolgreich. Dreimal in Folge konnte Frankreich zudem zuletzt das Jury-Voting gewinnen. Jury- und Publikumsstimmen zählen beim Junior ESC aktuell jeweils zu 50 Prozent. Zum ersten Mal hat Frankreich 2004 mit Thomas Pontier beim Wettbewerb mitgemacht - dann allerdings bis 2018 pausiert.

Unterschied zum ESC: Abstimmen für das eigene Land möglich

Der erste Junior Eurovision Song Contest fand 2003 in Kopenhagen statt. Seitdem haben sich sowohl der Wettbewerb als auch seine Regeln verändert. Beim Junior ESC darf weltweit per Online-Voting abgestimmt werden - auch für das eigene Land. Dazu stellt jedes Teilnehmerland noch eine Jury.

Außerdem gibt es beim JESC die Vorgabe, mindestens 60 Prozent des Songs in Landessprache zu singen und jede Gesangsstimme - auch Backgroundgesang - muss live sein. Während die jungen Talente ihre Songs bei den ersten Wettbewerben auch selbst schreiben mussten, gilt dies heute nicht mehr. Auch Erwachsene dürfen für den JESC komponieren. Auf der Bühne dürfen, wie beim Erwachsenen-ESC, sechs Leute gleichzeitig performen. Alle müssen zwischen neun und 14 Jahren alt sein.

21. Junior Eurovision Song Contest Datum

26. November 2023 | 16 Uhr

Austragungsort

Frankreich | Nizza (Palais Nikaïa)

Moderation

Olivier Minne & Laury Thilleman

Teilnehmerländer

16

Fernsehsender

France Télévisions

Gewinner 2022

Lissandro

Gewinnersong 2022

"Oh maman!"

