Stand: 15.02.21 12:05 Uhr

Albina singt "Tick-Tock" beim ESC für Kroatien

Jury und Publikum ist sich einig: Albina fährt für Kroatien zum ESC.

Kroatien schickt Albina und ihren Song "Tick-Tock" zum Eurovision Song Contest 2021. Die Sängerin gewann den Vorentscheid Dora mit einem großen Abstand und den höchsten Wertungen der Jurys und des Publikums. Dabei ließ sie auch ehemalige kroatische ESC-Teilnehmer wie Nina Kraljić (2016) und Tony Cetinski (1994) hinter sich. Der kroatische Vorentscheid fand wie im Vorjahr in der Küstenstadt Opatija statt. Der ausrichtende Rundfunk HRT hatte zuvor entschieden, dass Damir Kedžo, der kroatische Kandidat 2020, kein automatisches neues Startrecht bekommt.

Albina: Von "The Voice" direkt zum Plattenvertrag

Albina steht seit 2020 bei Universal Music unter Vertrag.

Albina Grčić, wie die Sängerin mit vollem Namen heißt, wurde im Februar 1999 in Split geboren und lebt dort heute bei ihrer Großmutter. Sie lernte Klavier an einer Musikschule und schloss sich als Achtjährige einem musikpädagogischen Projekt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. In Split studiert sie heute Englisch, Literatur und Geschichte. Im vergangenen Jahr wurde Albina Dritte beim kroatischen "The Voice". Direkt im Anschluss unterschrieb sie einen Vertrag bei Universal Music. Ebenfalls 2020 veröffentlichte sie auch ihre erste Single "Imuna na strah", die Platz 11 in den kroatischen Charts erreichte. Über ihre zweite Single "Tick-Tock", mit der sie nun zum ESC fährt, sagt sie, dies sei der Song, der sie als Künstlerin und Performerin definieren wird.

"Tick-Tock" von erfahrenen und jungen Komponisten

Hinter Albinas ESC-Song stecken Komponisten, die bereits in der ESC-Welt bekannt sind. Die Musik schrieb Branimir Mihaljević, Komponist von "Lako je sve", dem kroatischen ESC-Song 2010 und "Crazy", dem Song 2018. Mihaljević hat seine Wandlungsfähigkeit schon bewiesen. Seit vergangenem Jahr ist er künstlerischer Leiter der Festspiele von Zagreb. Allerdings schrieb er auch schon mal einen Titel für Jürgen Drews. Der Text von "Tick-Tock" stammt von Tihana Buklijaš Bakić und dem 19-jährigen Max Cinnamon, der 2018 als Sänger im französischen Vorentscheid teilnahm.