Stand: 01.02.21 12:28 Uhr

Barbara Pravi singt "Voilà" für Frankreich

Die 27-jährige Barbara Pravi nimmt für Frankreich am Eurovision Song Contest 2021 teil. In Rotterdam performt sie den Chanson "Voilà".

Anders als im vergangenen Jahr haben sich die ESC-Verantwortlichen aus Frankreich gegen eine interne Auswahl entschieden - und 2021 wieder auf einen Vorentscheid gesetzt. Das Format "Eurovision France, c’est vous qui décidez!" wurde am Samstagabend live aus Paris übertragen. Nach dem Votum einer zehnköpfigen Jury - zu der auch ESC-Gewinner Duncan Laurence gehörte - und der Abstimmung der Televoter stand die Siegerin fest: Barbara Pravi. Sie setzte sich in der finalen Abstimmungsrunde gegen elf Mitbewerber durch. In Rotterdam geht die 27-Jährige mit dem Song "Voilà" für die Grande Nation ins Rennen.

"Voilà" hat Barbara Pravi zusammen mit Igit geschrieben. Der Songwriter hat ebenfalls schon ESC-Erfahrung gesammelt - so hatte er mit "Lisboa Jerusalem" 2018 am französischen Vorentscheid "Destination Eurovision" teilgenommen.

Barbara Pravi feierte als JESC-Texterin Erfolge

Barbara Pravi stammt aus Paris. 2015 hat sie ihren ersten Plattenvertrag bei Capital Music France unterschrieben und hat seitdem unter anderem zwei EPs veröffentlicht. Sie schreibt nicht nur ihre eigenen Songs, sondern textet auch für andere Künstler. Zudem stammen die letzten beiden französischen Beiträge für den Junior Eurovision Song Contest aus ihrer Feder, darunter der Gewinnersong "J'imagine" von Valentina von 2020.

Vorjahres-Kandidat Tom Leeb war keine Option für 2021

Beim Eurovision Song Contest im vergangenen Jahr sollte Tom Leeb mit "The Best In Me" in Rotterdam an den Start gehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Event abgesagt. Eine erneute Nominierung des Sängers war nicht möglich, da er für 2021 bereits anderen Verpflichtungen zugesagt hatte.