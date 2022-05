Heute live: Das erste ESC-Halbfinale 2022 Stand: 10.05.2022 12:13 Uhr Der 66. Eurovision Song Contest findet 2022 im PalaOlimpico in Turin statt. Heute ab 21 Uhr läuft das erste Halbfinale. 17 Länder treten an, zehn qualifizieren sich für das Finale.

Warm-up und erstes Halbfinale hier im Livestream

Um 20.15 Uhr begrüßen euch hier im Livestream Alina Stiegler und Stefan Spiegel zum Warm-up. Um 21 Uhr beginnt dann die große Show live aus Turin.

Es moderieren Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika. Welches Land in welchem Halbfinale startet, wurde am 25. Januar beim sogenannten Allocation Draw in Turin ausgelost. Die Startreihenfolge für das erste Halbfinale hat die European Broadcasting Union (EBU) am 29. März bekannt gegeben. Neben den teilnehmenden Ländern dürfen als sogenannte Big-Five-Länder auch Italien und Frankreich im ersten Semi mit abstimmen, welche Acts ins Finale kommen.

Diodato tritt als Interval Act im ersten Semi auf

Als Interval Act bekommt Diodato jetzt doch noch seinen Auftritt beim ESC. Eigentlich sollte der Sänger Italien 2020 in den Niederlanden vertreten. Aufgrund der Absage wegen der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Das Rahmenprogramm im ersten Halbfinale komplettieren Sänger und DJ Benny Benassi sowie Musiker Dardust, Mitproduzent von Mahmmods "Soldi". Aus Sheffield reist die Indie-Pop-Band Sophie and the Giants an.

2022: Rückkehr der ESC-Songchecks

Nach zwei Jahren Pause begrüßten Alina Stiegler und Stefan Spiegel wieder alle Fans zu den ESC-Songchecks und haben die Acts diesen Jahrgangs und ihre Titel ausgiebig gecheckt. In den ersten beiden Sendungen ging es um die Acts des ersten Halbfinales sowie Frankreich, Italien und Spanien.

Tickets für die ESC-Shows

Die Karten sind ausschließlich über das offizielle Ticketportal ticketone.it erhältlich. Die EBU warnt wie in jedem Jahr alle Fans davor, Tickets für die ESC-Shows auf dem Schwarzmarkt oder über andere als die offizielle Ticket-Onlineplattform zu kaufen. Diese Karten sind meist nicht nur überteuert, sondern sie könnten gefälscht und damit nicht gültig sein.

EBU schließt Russland vom ESC 2022 aus

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die European Broadcasting Union (EBU) am 25. Februar Russland vom Eurovision Song Contest 2022 ausgeschlossen. Somit nehmen nun 40 statt vormals 41 Länder am ESC in Italien teil. Belarus darf nach der Suspendierung des Senders BTRC im vergangenen Jahr auch weiterhin nicht teilnehmen.

Rücktritt der ukrainischen Kandidatin

Am 12. Februar hatte Alina Pash den ukrainischen Vorentscheid "Vidbir" mit dem Titel "Shadows Of Forgotten Ancestors" gewonnen. Wenige Tage später ist sie jedoch als Kandidatin der Ukraine zurückgetreten. Hintergrund waren offene Fragen zu einer Reise der Sängerin auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Jahr 2015. Der zuständige Sender nominierte daraufhin die Band Kalush Orchestra nach.

