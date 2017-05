Heute live: ESC-Finale in Kiew

Berechnung der Jury- und Televotings

Durch den neuen Abstimmungsmodus im ESC-Finale, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal angewandt wurde, stehen die nationalen Jurys viel mehr im Mittelpunkt als zuvor: Die Abstimmungsergebnisse des Televotings und der Jurys werden nicht mehr zusammengerechnet, sondern gesondert gezählt. Bei der Schalte in alle Länder geben die jeweiligen Moderatoren bekannt, wer von der nationalen Jury zwölf Punkte bekommt. An wen die Jury 10, 8 und 1 bis 7 Punkte vergeben hat, zeigt direkt davor eine Punktetafel an. Die Ergebnisse der Televotings aus allen Ländern werden dagegen zusammen ausgewertet und in der Show erst ganz am Schluss nach der Bekanntgabe aller Juryergebnisse veröffentlicht. Wie die Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland gewählt haben, berichtet Kommentator Peter Urban zum Ende des ESC-Finales. Zudem wird eurovision.de das nationale Televoting-Ergebnis veröffentlichen.

Welchen Song die deutsche Jury vorn sieht, wird Barbara Schöneberger in der Finalsendung verkünden. Dafür wird sie live von der Hamburger Reeperbahn in die Ukraine geschaltet.