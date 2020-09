Stand: 02.09.20 20:10 Uhr

Junior ESC 2020: Susan ist Deutschlands Kandidatin

Beim Junior ESC wird Susan "Stronger With You" singen - einen Song, den Levent Geiger komponiert hat.

Als erstes aller Teilnehmerländer hat Deutschland seine Kandidatin für den Junior Eurovision Song Contest 2020 bekanntgegeben. Die 13-jährige Susan wird bei Deutschlands Debüt in Warschau auf der Bühne stehen. Ihren Song "Stronger With You" hat der 17-jährige Komponist Levent Geiger geschrieben. Mitte September soll das Musikvideo produziert werden. Susan setzte sich im Casting gegen vier weitere Mitbewerber durch. Der KiKA wird in der Sendung "KiKA live" immer wieder von ihrem Weg zum Junior ESC berichten. Der Wettbewerb findet einen Tag vor Susans 14. Geburtstag statt.

Susan: Leidenschaftliche Tänzerin - sogar mit Justin Bieber

Bei einem Konzert von Justin Bieber im Jahr 2016 darf Susan auf der Bühne tanzen.

Susan Oseloff wurde am 30. November 2006 geboren und kommt aus Berlin. Ihre ältere Schwester Katja singt ebenfalls. Susans Wunschberuf ist eigentlich Lehrerin - doch ihr Traum ist es, eine erfolgreiche Sängerin zu werden. Bei Pop- und Jazz-Musik fühlt sie sich am wohlsten. Susan spielt gern Klavier, Handball oder geht schwimmen. Ihre große Leidenschaft ist außerdem das Tanzen. Seitdem sie fünf Jahre alt ist, tanzt sie Hip Hop - am liebsten in Gruppen-Choreos. Susan trainiert dreimal die Woche und ist Teil der Tanzcrew "Cheetahs" in Berlin. Dort durfte sie als Neunjährige im Jahr 2016 bei einem Konzert von Justin Bieber mit auf der Bühne tanzen. Am Ende gab es sogar noch eine Umarmung von dem Popstar für Susan.

Susan möchte Deutschland stolz machen

Susan ist Deutschlands erste Vertreterin beim Junior Eurovision Song Contest.

Susan verfolgt sowohl den ESC als auch den Junior ESC seit Jahren. Schon immer war es ihr Traum, dort mitzumachen: "Umso aufregender ist es, dass ich Deutschland nun beim Junior ESC vertreten darf. Ich hoffe, dass ich mein Land und die Menschen, die hinter mir stehen, stolz machen kann." Sie nimmt Gesangsunterricht und hat selbst hat schon bei mehreren internationalen Musik-Wettbewerben teilgenommen, wie dem österreichischen "Kiddy Contest" 2017.

Wettbewerbserfahrung bei "New Wave" und "The Voice Kids"

Susan trat bei Festivals in Polen, Russland und Weißrussland auf - etwa beim "New Wave" und beim "Slavianski Bazaar". Bei beiden starteten schon viele ESC- und Junior-ESC-Acts ihre Karriere. 2020 war sie schließlich im Team von Lena bei der Castingshow "The Voice Kids". Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal hat Susan viele Auftritte von sich hochgeladen. Ihr am meisten angeklickter Soloauftritt ist ein Cover von Hadises "Düm Tek Tek". Als die Sängerin beim ESC in Moskau 2009 für die Türkei mit diesem Song Vierte wurde, war Susan gerade einmal zwei Jahre alt.