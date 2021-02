Stand: 25.02.21 13:05 Uhr

Jendrik hat seinen Song vorgestellt

Seit dem 6. Februar ist klar: Jendrik vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam. Nun wissen wir auch, mit welchem Song er antritt: "I Don't Feel Hate". Das Musikvideo dazu gibt es als Premiere um 17.50 Uhr im Ersten.

Jendrik - "I Don't Feel Hate" 25.02.2021 12:00 Uhr Jendrik singt für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2021. Dort performt er den Titel "I Don't Feel Hate".







Klare Message im Song

Jendrik will mit "I Don't Feel Hate" ein klares Zeichen gegen Hass setzen.

Mit "I Don't Feel Hate" möchte Jendrik ein klares Statement setzen gegen Hass, Mobbing und Diskriminierung. "Auf Hass, den man selber bekommt, sollte man nicht mit Hass reagieren", sagt Jendrik. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr keine Pre-Partys, auf denen die Acts ihre Songs schon vor dem ESC den Fans präsentieren können. Aber es gibt digitale Möglichkeiten, um den Titel international zu bewerben. "Ich plane, dass ich viele kleine Videos produziere, um die verschiedenen Aspekte meiner Message zu verbreiten. Das sind alles Themen, die ich für wichtig halten", so Jendrik.

Digitale Pressekonferenz mit Jendrik

"Jendrik bringt eine ESC-Begeisterung mit, die echt ist", sagte Thomas Schreiber, ESC-Teamchef Deutschland, am Mittag auf der Pressekonferenz. Und dass er begeistert ist, in diesem Jahr Deutschland beim ESC zu vertreten, merkt man Jendrik auch an. Quirlig, offen und authentisch stellte er sich den Fragen der Journalisten. Das Video der Pressekonferenz gibt es später hier auf dieser Seite.

Rahmenprogramm am Finalabend

Laut Thomas Schreiber gibt es in diesem Jahr keine Open-Air-Veranstaltung live von der Reeperbahn. Aber ganz ohne Einstimmung auf das Finale geht es natürlich nicht. Ab 20.15 Uhr sendet das Erste eine "Countdown-Show" aus einem TV-Studio - zwar ohne Zuschauer, aber mit Überraschungsgästen. Barbara Schöneberger moderiert. Nach dem Finale aus Rotterdam folgt eine weitere Sendung. Weitere Infos dazu folgen.