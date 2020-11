Stand: 23.11.20 11:43 Uhr

Ab 16 Uhr live: Junior ESC - Opening Ceremony

Im TVP-Studio in Warschau finden die Eröffnungszeremonie und die Junior-ESC-Show statt.

Die Woche des Junior Eurovision Song Contest 2020 beginnt heute mit der Opening Ceremony. Um 16 Uhr werden live in Warschau die Startposition des Gastgebers Polen - sowie die erste und die letzte Startnummer ausgelost. Die weiteren Startnummern bestimmen die Produzenten der Show am Abend. Journalist und TV-Moderator Mateusz Szymkowiak führt durch die 25-minütige Show. Er hat bereits im vergangenen Jahr die Eröffnungszeremonie in Kattowitz präsentiert - und beim ESC 2018 und 2019 die Punkte der polnischen Jury verlesen.

Viki Gabor präsentiert JESC-Song "Move The World"

Die drei Lose bei der Eröffnungszeremonie zieht Viki Gabor, Siegerin des Junior ESC 2019. Die 13-jährige performt außerdem zum Abschluss den diesjährigen JESC-Song "Move The World". Neben Viki Gabor sind auch Jacek Kurski, Direktor des polnischen Senders TVP und EBU-Projektmanager Gert Kark bei der Zeremonie dabei.