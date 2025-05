Zweites ESC-Halbfinale: Diese zehn Acts ziehen ins Finale ein Stand: 15.05.2025 23:23 Uhr Auch die zweite Show des Eurovision Song Contest 2025 ist in Basel gelaufen. Zehn der 16 Acts des zweiten ESC-Halbfinales haben sich für das Finale am Samstag qualifiziert. Auch Deutschland durfte abstimmen.

Am Donnerstagabend haben die letzten 16 Länder und ihre Acts in der St. Jakobshalle um den Einzug ins große ESC-Finale gekämpft. Zehn von ihnen haben das Publikum überzeugt und können jetzt auf einen Sieg beim Eurovision Song Contest hoffen. In den Halbfinalen stimmen nur noch die Zuschauer ab. Das Juryvoting in den Semis wurde 2023 abgeschafft.

Diese Acts haben sich für das Finale qualifiziert

Ausgeschieden im zweiten Halbfinale 2025

26 Teilnehmer starten im Finale am Samstag

Neben den teilnehmenden Ländern durften als sogenannte Big-Five-Länder auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien im zweiten Semi mit darüber abstimmen, welche Acts ins Finale kommen. Sie tragen die finanzielle Hauptlast des Eurovision Song Contests. Außerdem hat auch die Schweiz schon einen festen Platz im Finale. Im Finale am Samstag treten ab 21 Uhr 26 Länder und ihre Acts an. Für Deutschland gehen Abor & Tynna mit "Baller" an den Start.

