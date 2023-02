Ikke Hüftgold gewinnt TikTok-Voting und ist im Vorentscheid dabei Stand: 04.02.2023 18:58 Uhr Ein Platz im deutschen ESC-Vorentscheid war bis heute reserviert für den Gewinner unseres TikTok-Votings: Ikke Hüftgold hat die meisten Stimmen bekommen und ist einer von neun Acts bei "Unser Lied für Liverpool".

Die TikTok-Community hat entschieden, Alina und Stefan haben es in der ersten Ausgabe unserer neuen Show "Alles Eurovision" verkündet: Matthias Distel - alias Ikke Hüftgold - ist der neunte Act im Vorentscheid. Mit dem Titel "Lied mit gutem Text" singt er am 3. März ab 22.20 Uhr in der Liveshow aus Köln um das Final-Ticket für den Eurovison Song Contest 2023. Ebenfalls im Vorentscheid sind:

Ikke Hüftgold gewinnt Voting mit großem Abstand

Sechs von der ESC-Redaktion ausgesuchte Acts, die sich über TikTok beworben hatten, standen bis 3. Februar um 20 Uhr auf der Plattform zur Abstimmung. Ikke Hüftgold hat mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen und gewinnt mit großem Abstand auf die Zweitplatzierten From Fall To Spring das Voting. Der noch offene Platz im Vorentscheid ist ihm damit sicher.

"Danke an alle, die den Mut haben mich auf die Bühne zu schicken." Ikke Hüftgold

Rangfolge im TikTok-Voting

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | ESC Update | 11.02.2022 | 19:05 Uhr