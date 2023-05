Erstes ESC-Halbfinale: Diese zehn Kandidaten sind weiter Stand: 09.05.2023 23:08 Uhr Die erste große Show des Eurovision Song Contest 2023 ist in Liverpool über die Bühne gegangen. Zehn der insgesamt 15 Acts des ersten ESC-Halbfinales sind eine Runde weiter und stehen am Samstag im Finale.

Am Dienstagabend hatten 15 Kandidatinnen und Kandidaten in Liverpool ihren ersten ESC-Auftritt der Saison. Für zehn von ihnen geht der Traum von der Eurovisionssieg weiter. Sie konnten das Publikum überzeugen und haben es ins große Finale geschafft.

Diese Acts sind nach dem ersten ESC-Halbfinale weiter

Ausgeschieden im ersten Halbfinale 2023

26 Teilnehmer starten im Finale am Samstag

Neben den teilnehmenden Ländern durften als sogenannte Big-Five-Länder auch Deutschland, Italien und Frankreich im ersten Semi mit abstimmen, welche Acts ins Finale kommen. Laut der aktuellen Regeln stimmt seit diesem Jahr nur noch das Publikum ab. Die Jurys kommen dann erst im Finale wieder zum Einsatz.

Am Donnerstag treten um 21 Uhr im zweiten Halbfinale 16 Acts an, um sich einen der zehn verbleibenden Startplätze für das Finale zu sichern. Bereits gesetzt für den Finalabend sind die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien sowie Gastgeber Großbritannien. Sie tragen die finanzielle Hauptlast des Eurovision Song Contests. Außerdem hat auch die Ukraine, für die Großbritannien den ESC austrägt, als Vorjahressieger einen festen Platz im Finale. Für Deutschland gehen Lord Of The Lost mit "Blood & Glitter" an den Start.

