Jetzt exklusiv die Proben Auftritte der fünf Kandidaten

Am Tag vor dem deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" haben die Kandidaten Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen, Levina und Yosefin in Köln an ihren Auftritten gefeilt. Alle fünf haben ihre Coversongs und die beiden für den ESC geschriebenen Songs "Wildfire" und "Perfect Life" geprobt. Dabei klingen die ESC-Songs immer anders, denn sie wurden für jeden Kandidaten individuell arrangiert. Wenn es mal nicht ganz perfekt klingt, liegt das daran, dass die Kandidaten sich ihre Energie für den ganz großen Auftritt morgen aufsparen und daher auch versuchen, ihre Stimmen zu schonen. Denn entscheiden wird ihr Auftritt in der Show.

Die internationale Community kann auf Basis dieser Videos in der offiziellen Eurovision App schon jetzt ihre Meinung abgeben. Sie liefert mit "Eurovision Vibes" das Stimmungsbarometer der ausländischen Fans. Das Herunterladen der App lohnt sich aber auch für die deutschen Zuschauer, denn ihr habt es morgen in der Hand entweder darüber, per Telefon oder SMS abzustimmen, wer Deutschland im ESC-Finale in Kiew vertritt. Um euch einen Vorgeschmack auf die Show und die Performances der Kandidaten zu geben, seht ihr hier die Videos aus den Proben.