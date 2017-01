"Celebrate Diversity" ist der Claim des ESC 2017

"Come Together" 2016 in Stockholm, "Building Bridges" 2015 in Wien,"Join us" 2014 in Kopenhagen oder "Feel your heart beat" 2011 in Düsseldorf - jeder Eurovision Song Contest hat seinen eigenen Claim. Nun auch der ESC 2017 in Kiew: "Celebrate Diversity" ist das Motto, das sich durch alle Bereiche des Events ziehen wird, teilte der federführende ukrainische Fernsehsender NTU mit. Der Slogan wird ergänzt durch ein Logo, das auf der traditionellen ukrainischen Perlenkette namens Namysto basiert. Sie besteht aus vielen verschiedenen Perlen, jede mit eigenem Design als Ausdruck für Vielfalt und Individualität. In der Ukraine ist Namysto aber mehr als nur ein Schmuckstück: Es gilt als Schutzamulett und Symbol für Schönheit und Gesundheit.