ESC-Eröffnungsfeier: Scharenweise High Heels

Die Dänin Anja Nissen kam in einem eleganten Abendkleid zur Eröffnung.

Es ist inzwischen Tradition beim Eurovision Song Contest: Der Einlauf der Stars über einen roten Teppich - als glamouröse Geste zum Auftakt, ehe es ernsthaft in die Halbfinale und das Grand Final geht. Allen voran für die Künstler, aber auch für Fans und Journalisten sind das schöne Momente der Wertschätzung, ehe es hart zur Sache geht. Vor der offiziellen Eröffnung des ESC in Kiew war es nun so weit und alle Künstler beschritten den - mit stolzen 265 Metern schier unendlich wirkenden - roten Teppich.