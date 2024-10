"Chefsache ESC": Raab sucht in vier Shows den deutschen Act Stand: 31.10.2024 11:30 Uhr "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" wird der deutsche Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Bewerbungen für den Vorentscheid sind ab sofort möglich.

ARD, RTL und Stefan Raab kooperieren erstmals, um gemeinsam einen Act für den ESC 2025 zu finden. Bewerbungen dafür sind ab sofort bis zum 28.11.2024, 23:59 Uhr möglich. Bewerben können sich Musikerinnen und Musiker sowie Bands.

Das Ziel dieser Kooperation ist es, dem deutschen Vorentscheid wieder mehr Kraft zu verleihen: "Besondere Ereignisse erfordern besondere Kooperationen: Ich freue mich, gemeinsam mit Stefan Raab und RTL die Vorfreude auf den ESC 2025 schon jetzt zu entfachen", sagt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl. Sie beschwört den "Lagerfeuermoment" des ESC, der schon mit dem Vorentscheid beginnen soll.

Vier Vorentscheids-Shows - Finale live im Ersten

"Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" umfasst insgesamt vier Live-Shows zur Primetime. Das Finale läuft live in der ARD, verantwortet vom NDR, der in der ARD Federführer für den ESC ist. RTL zeigt die ersten drei Ausgaben der Show. Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, freut sich über diese besondere Kooperation: "Was für eine Ehre beim ESC mitmischen zu dürfen! Schulter an Schulter mit der ARD und Stefan Raab widmen wir uns der nationalen Aufgabe ESC und suchen mithilfe der gesamten Reichweitenpower von RTL Deutschland den deutschen Star für Basel."

Barbara Schöneberger moderiert, Stefan Raab in der Jury

Insgesamt 24 Acts werden zu Beginn von "Chefsache ESC 2025" an den Start gehen. Stefan Raab selbst wird zusammen mit Kolleginnen und Kollegen als Juror in den Sendungen zu sehen sein, während Barbara Schöneberger wie schon 2024 den deutschen Vorentscheid moderiert. In den Shows präsentieren sich die 24 Acts in mehreren Gesangsrunden und Song-Disziplinen. Wer gewinnt und für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel antritt, entscheiden am Ende allein die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | ESC Update | 30.11.2024 | 19:05 Uhr