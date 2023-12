Alle Infos zum Eurovision Song Contest 2024 in Schweden Stand: 05.12.2023 22:22 Uhr Die Schwedin Loreen hat mit "Tattoo" den ESC 2023 in Liverpool gewonnen. Somit findet im kommenden Jahr der 68. Eurovision Song Contest in Schweden statt. Gastgeberstadt ist Malmö.

Der Wettbewerb findet zum siebten Mal in dem skandinavischen Land statt. Bis zum 12. Juni waren schwedische Städte und Kommunen aufgefordert, sich als Austragungsort 2024 zu bewerben. Herauskristallisiert hatten sich Stockholm, Malmö, Göteborg und Örnsköldsvik, die ins Rennen um die Gastgeberschaft gingen. Am 7. Juli gab die Europäische Rundfunkunion (EBU) bekannt, dass die Wahl auf Malmö gefallen ist. Die Stadt hat Mitte September angekündigt, rund 2,5 Millionen Euro (30 Millionen Schwedische Kronen) in die Austragung des ESC investieren zu wollen.

ESC-Termine 2024

7. Mai 2024: Erstes Halbfinale

9. Mai 2024: Zweites Halbfinale

11. Mai 2024: Finale

Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2024

Die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie Schweden als Gewinnerland 2023 sind automatisch für das ESC-Finale gesetzt. Alle anderen Länder müssen sich in den beiden Halbfinalen qualifizieren. Welches Land in welchem Semi antritt, wird ausgelost. Die Startreihenfolge in den jeweiligen Shows legen die Produzenten nach dramaturgischen Gesichtspunkten fest.

Nach 30 Jahren ist 2024 auch erstmalig wieder das Großherzogtum Luxemburg beim ESC dabei. Trotz dieser langen Pause ist das Land mit fünf Siegen das dritterfolgreichste der ESC-Geschichte. Auch Australien ist als assoziiertes Mitglied der EBU weiterhin dabei. Aus Anlass des 60. ESC-Jubiläums 2015 durfte das Land zum ersten Mal beim ESC mitmachen und startete direkt im Finale - eine einmalige Angelegenheit, hieß es zunächst. Doch seitdem sind die Australier regelmäßig dabei - wenn sie vom gastgebenden Land eingeladen werden - müssen sich aber ganz regulär im Halbfinale beweisen.

Am 15. September endete die ESC-Anmeldephase für Teilnehmerländer. Die jeweiligen nationalen Sender hatten bis 11. Oktober die Möglichkeit, ihre Teilnahme ohne Verhängung von Bußgelder zurückzuziehen. Am 5. Dezember veröffentlichte die EBU die Liste der 37 Teilnehmerländer.

Beim ESC 2023 in Liverpool war Rumänien als Teilnehmerland noch dabei. Der Sender TVR konnte die rumänische Teilnahme für 2024 nicht bestätigen, befindet sich aber weiterhin in Gesprächen mit der EBU.

Keine Rückkehrer und suspendierte Länder

Belarus wurde bereits 2021 von der Europäischen Rundfunkunion als Mitgliedsland suspendiert und darf daher bis auf Weiteres nicht am Wettbewerb teilnehmen. Seit dem Einmarsch in die Ukraine ist Russland ebenfalls vom ESC ausgeschlossen. Der slowakische Sender RTVS hat Anfang Juni aus finanziellen Gründen seine Teilnahme am ESC 2024 ausgeschlossen. Auch Monaco wird trotz neuem Sender TV Monaco 2024 nicht zurückkehren.

Tickets für den ESC 2024

Der offizielle Ticketverkauf für den Eurovision Song Contest 2024 startete am 28. November um 10 Uhr. Die Karten kosten je nach Show zwischen 13 und 330 Euro (145 bis 3.795 Schwedische Kronen) und sind ausschließlich über Ticketmaster Sweden verfügbar.

Motto "United By Music" bleibt bestehen

Der für den ESC 2023 in Liverpool kreierte Slogan "United By Music" wird auch in Malmö wieder verwendet. Darüber hinaus stehen auch künftig die Wettbewerbe unter diesem Motto.

Eurovision Pre-Partys

Auch 2024 wird es wieder Pre-Partys geben. Eine gute Gelegenheit für die teilnehmenden Acts, ihre Songs vorab den Fans zu präsentieren. Bestätigt sind schon "Israel Calling" am 11. April sowie das Traditionsevent "Eurovision in Concert" am 13. April in Amsterdam.

Organisationsteam mit großer ESC-Erfahrung

Mitte Juni hat der ausrichtende Sender SVT bekannt gegeben, wer für den ESC 2024 in Schweden verantwortlich ist. Ebba Adielsson, derzeit Leiterin von SVT Entertainment, ist ausführende Produzentin und trägt die Gesamtverantwortung für den Wettbewerb. Christel Tholse Willers ist verantwortlich für Kommunikation, Presse, Marketing und Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Gastgeberstadt. Diese Position hatte sie bereits beim ESC 2013 in Malmö. ESC-Erfahrung hat sie außerdem auch als ausführende Produzentin beim Melodifestivalen gesammelt. Tobias Åberg ist für die gesamte technische Produktion verantwortlich und gehörte ebenfalls schon in Malmö sowie auch 2016 in Stockholm zum Kernteam. Als Produktionsleiter oder technischer Experte war er schon bei vielen ESC-Produktionen am Start, zuletzt für die BBC beim ESC in Liverpool. Vierter im Team ist Johan Bernhagen. Er ist gemeinsam mit Tobias Åberg für die Finanzen und die gesamte technische Produktion verantwortlich. Auch er hat ESC-Erfahrung. So war er zusammen mit Martin Österdahl ausführender Produzent beim ESC 2016 und Produktionsleiter 2013 in Malmö. Seit Mitte September steht außerdem fest, dass Christer Björkman als Produzent des Gesamtwettbewerbs und Per Blankens als TV-Prozent an Bord sind.

Deutschland beim ESC 2024

Die Bewerbungsphase für den deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" lief vom 7. September bis 15. Oktober. Insgesamt 693 Künstler haben sich dafür beworben. Der deutsche Vorentscheid findet am 16. Februar 2024 in Berlin statt.

Neue Votingregeln für den ESC

Seit 2023 gelten beim Eurovision Song Contest neue Votingregeln. Es können nun auch Fans abstimmen, deren Länder nicht am ESC teilnehmen. Die Abstimmung läuft in diesen Ländern über ein kostenpflichtiges Online-Voting. Das Voting wird dann zusammenaddiert als "Rest of the World" und zählt so viel wie das Voting eines Teilnehmerlandes. Darüber hinaus gibt keine Jurys mehr in den ESC-Halbfinalshows. Bei den Semis entscheidet nur das Televoting, welche Acts ins Finale einziehen - zehn aus dem ersten und zehn aus dem zweiten Halbfinale.

Der norwegische Sender NRK hat 2023 bei der EBU eine mögliche Reform des Juryvotings im ESC-Finale angestoßen. Hintergrund ist die Diskussion darüber, dass der Finne Käärijä trotz seines großen Vorsprungs im Televoting von 142 Punkten gegenüber Loreen nicht gewonnen hat. Durch das Votum der Jurys kam es zum Sieg der Schwedin.

