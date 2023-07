ESC 2024 findet in Malmö statt Stand: 07.07.2023 15:40 Uhr Die Europäische Rundfunkunion hat bekannt gegeben, dass der Eurovision Song Contest 2024 in Schweden in der Stadt Malmö stattfindet. Der weltweit größte Musikwettbewerb geht dann in der Malmö Arena über die Bühne.

Auch die Termine für den ESC im kommenden Jahr stehen fest:



7. Mai 2024: Erstes Halbfinale

9. Mai 2024: Zweites Halbfinale

11. Mai 2024: Finale

Malmö: Vielfalt und Nachhaltigkeit beim ESC

Neben Malmö hatten sich auch Stockholm, Göteborg und Örnsköldsvik als Gastgeberstadt beworben. Nun ist es Malmö, das damit den ESC zum dritten Mal ausrichtet. Außerdem findet der ESC im kommenden Jahr zum fünften Mal in Folge nicht in einer Hauptstadt statt.

"Malmö nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des Wettbewerbs ein, da es ihn zunächst 1992 und dann 2013 - nach Loreens letztem Sieg - erfolgreich ausrichtete. Wir freuen uns, in diese lebendige und dynamische Stadt zurückzukehren, die bewiesen hat, dass sie über die Veranstaltungsorte und die Infrastruktur verfügt, die perfekt für die Durchführung des weltweit größten Live-Musik-Events geeignet sind." Martin Österdahl, Executive Supervisor des Eurovision Song Contest

Malmös Engagement für Vielfalt, Inklusivität und Innovation passe perfekt zum Geist des Wettbewerbs, so Martin Österdahl weiter. Darüber hinaus ermögliche die kompakte Größe und die gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur allen am Wettbewerb Beteiligten, einschließlich Delegationen, Medien und Fans, eine problemlose Fortbewegung in der Stadt. Der Executive Supervisor des ESC hob besonders das Engagement der Stadt bei Nachhaltigkeit und grünen Initiativen hervor.

ESC zum siebten Mal in Schweden

Der Eurovision Song Contest findet 2024 zum siebten Mal in Schweden statt. Gastgeber waren außer Malmö (2013 und 1992) schon Göteborg (1985) sowie Stockholm, das den Wettbewerb insgesamt drei Mal ausrichtete (2016, 2000 und 1975).

"Wir sind stolz und glücklich, den Eurovision Song Contest erneut in Malmö begrüßen zu dürfen. Malmö wird das gleiche tolle Gefühl wie 2013 vermitteln - aber mit neuen Erlebnissen im Jahr 2024. Wir verfügen über eine moderne und nachhaltige Infrastruktur und den Willen und die Kapazität, ein richtiges Festival für alle Altersgruppen zu organisieren." Katrin Stjernfeldt Jammeh, Vorsitzende des Stadtvorstands von Malmö

