Erstes ESC-Halbfinale 2021: Wer schafft es ins Finale?

16 Länder müssen am 18. Mai 2021 durch die erste Qualifikationsrunde beim Eurovision Song Contest in Rotterdam. Die zehn Bestplatzierten qualifizieren sich für das Finale am 22. Mai, in dem insgesamt 26 Länder antreten. Welche zehn werden das sein? Hier könnt ihr schon mal eure Lieblings-Acts auswählen. Klickt im Abschnitt mit den Acts unten auf dieser Seite auf den blauen Pfeil, eure Favoriten landen dann automatisch in der Top-Ten-Liste. Dort könnt ihr eure Wahl noch verändern, indem ihr die Kandidaten nach oben oder unten verschiebt. Teilt euer Ergebnis im Anschluss gerne mit euren Freunden auf Facebook!



Die Reihenfolge der Kandidaten wird per Zufallsmodus generiert und entspricht nicht der Startreihenfolge im ersten Halbfinale. Die Ergebnisse dieses Votings zählen nicht für die offiziellen Abstimmungen.

Ihre Platzierung 1 10 Punkte Position wählen

10 1 Punkte Position wählen

Malta: Destiny - "Je me casse" Details

Rumänien: Roxen - "Amnesia" Details

Belgien: Hooverphonic - "The Wrong Place" Details

Australien: Montaigne - "Technicolour" Details

Irland: Lesley Roy - "Maps" Details

Slowenien: Ana Soklič - "Amen" Details

Norwegen: Tix - "Fallen Angel" Details

Russland: Manizha - "Russian Woman" Details

Ukraine: Go_A - "Shum" Details

Zypern: Elena Tsagrinou - "El Diablo" Details

Nordmazedonien: Vasil - "Here I Stand" Details

Aserbaidschan: Efendi - "Mata Hari" Details

Schweden: Tusse - "Voices" Details

Litauen: The Roop - "Discoteque" Details

Kroatien: Albina - "Tick-Tock" Details