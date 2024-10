ARD, RTL und Stefan Raab organisieren ESC-Vorentscheid 2025 Stand: 29.10.2024 09:00 Uhr Deutschland sucht seinen Act für den ESC 2025 wieder per Vorentscheid. Dafür tun sich ARD, RTL und Entertainer Stefan Raab zusammen. Genaueres soll am 31. Oktober enthüllt werden.

Der Eurovision Song Contest in Basel wirft seine Schatten voraus. In vielen Ländern ist das Auswahlverfahren bereits angelaufen - und auch in Deutschland beginnt bald die heiße Phase. ARD, RTL und Stefan Raab haben für den 31. Oktober um 11 Uhr zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in die Schweizerische Botschaft in Berlin eingeladen, um vorzustellen, wie der deutsche Act für den ESC 2025 gefunden wird. Alle Infos rund um das deutsche Auswahlverfahren zum Nachlesen gibt es direkt im Anschluss hier auf eurovision.de und in einer Spezial-Ausgabe des Podcasts ESC Update in der ARD Audiothek. Neben Stefan Raab werden bei der Pressekonferenz auch ARD-Programmdirektorin Christine Strobl, RTL-Programmgeschaftsführerin Inga Leschek und NDR Programmdirektor Frank Beckmann Auskunft zum neuen Verfahren geben.

Kooperation mit Privatsender für den ESC

Der NDR als ESC-Federführer der ARD wird nun für den kommenden Eurovision Song Contest also mit RTL zusammenarbeiten. Eine Kooperation mit einem Privatsender gab es zuletzt 2012 - auch damals unter Beteiligung von Stefan Raab. 2012 gewann Roman Lob die im Ersten und auf ProSieben gesendete Castingshow "Unser Star für Baku" und holte beim ESC-Finale einen achten Platz. Zwei Jahre zuvor konnte Lena erst den ebenfalls in Kooperation entstandenen Vorentscheid "Unser Star für Oslo" und später sogar den ganzen ESC 2010 gewinnen. Zuletzt erreichte Isaak mit dem Titel "Always On The Run" für Deutschland beim ESC in Malmö einen zwölften Rang.

Dieses Thema im Programm: NDR Blue | ESC Update | 30.11.2024 | 19:05 Uhr