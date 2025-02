Auswahl zum ESC-Vorentscheid: Diese 24 Acts sind dabei Stand: 04.02.2025 11:00 Uhr Die Acts, die in der Vorauswahl zum deutschen Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" dabei sind, stehen fest. Ab 14. Februar stellen sie sich zunächst der Jury um Stefan Raab.

Aus 3.281 Bewerbungen hat Stefan Raab mit seinem Team 24 Kandidatinnen, Kandidaten und Bands ausgesucht, die beim deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" antreten. In drei Vorrundenshows wählen die Jury - bestehend aus Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton - sowie wechselnde Gast-Juroren zunächst aus diesen 24 die aussichtsreichsten Musik-Acts aus. Die Jury entscheidet auch, wer sich am Ende der Vorrunden für das Finale am 1. März qualifiziert. In dieser Show stimmt dann allein das Publikum darüber ab, wer im ESC-Finale in Basel für Deutschland startet.

Termine ESC-Vorentscheid 2025

Erste Show: Freitag, 14. Februar 2025 | 20.15 Uhr | RTL, RTL+

Zweite Show: Samstag, 15. Februar 2025 | 20.15 Uhr | RTL, RTL+

Dritte Show: Samstag, 22. Februar 2025 | 20.15 Uhr | RTL, RTL+

Finale: Samstag, 1. März 2025 | 20.15 Uhr | Das Erste, eurovision.de, ARD Mediathek, ONE

Zwölf der 24 Acts starten am Freitag, 14. Februar, in der Auftakt-Show von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?". Wer das sein wird, geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Abor & Tynna

Das Geschwister-Duo Abor & Tynna stammt aus einer musikalischen Familie aus Wien. Der Vater, Cellist bei den Wiener Philharmonikern, prägte sie von klein auf, sodass beide bereits früh klassische Instrumente erlernten. Die ersten gemeinsamen Songs entstanden 2016. Ihre musikalische Laufbahn führte sie von familiären Klassenzimmerabenden zu Auftritten in Wien, Berlin und Hannover. 2024 waren sie als Support-Act auf der Tour von Nina Chuba dabei. "Wir musizieren zusammen, seit wir kleine Kinder sind. Früher Abor am Cello und ich auf der Querflöte. Heute steht er am Mischpult und ich am Mikrofon. Wir haben einen abenteuerlichen Weg hinter uns und einen noch abenteuerlicheren vor uns." Ihr Musikstil: Pop, Hip-Hop, Elektronik

ADINA

ADINA (26) lebt in Heidelberg und studiert Jura. Bereits mit vier Jahren begann sie, Geige zu spielen, und entdeckte später ihre Leidenschaft für Popmusik. Ihr musikalischer Weg führte sie zu internationalen Auftritten, einem Bundeswettbewerb für Popgesang und einem Album unter der Leitung und Produktion des Keyboarders der Söhne Mannheims. Seit 2021 veröffentlicht sie eigene Songs, die oft Identität und persönliche Herausforderungen thematisieren. Beim ESC möchte sie Deutschland mit ihrer Energie und Leidenschaft vertreten und glaubt, die Bühne sei der Ort, an dem sie wirklich aufblüht. "Weil ich denke, dass ich was für Deutschland reißen kann! Und weil ich mich nirgends wohler fühle, als auf der Bühne zu performen und zu singen." Ihr Musikstil: Pop.

Benjamin Braatz

Benjamin Braatz (24) stammt aus Hagen und studiert "Komposition von Popmusik". Inspiriert von den Beatles und Künstlern wie Elton John und Queen, begann er mit 15 Jahren Gitarre zu spielen. Seitdem hat er mehr als 100 Songs geschrieben, die von romantischer Melancholie bis zu Gute-Laune-Hits reichen. Benjamin möchte beim ESC-Melodien präsentieren, die noch lange nachhallen. Mit seinem kreativen Stil, der an die 70er-Jahre erinnert, hofft er, Deutschland auf der Bühne neu zu definieren. "Ich schreibe Melodien, die Leute auf dem Nachhauseweg noch pfeifen. Meine Haare sitzen." Sein Musikstil: Pop.

Cage

Cage ist eine 30-jährige Musikerin aus Köln. Mit acht Jahren begann sie im Musicalchor und am Klavier ihre musikalische Reise. Heute kombiniert sie in ihren Songs Soul, R’n’B und Alternative Pop, die sie bei Auftritten von Köln bis London präsentiert. Als Independent-Künstlerin, die für Authentizität und künstlerische Freiheit steht, sieht sie den ESC als perfekte Plattform, um ihre Vision von Musik und Leidenschaft einem internationalen Publikum näherzubringen. "Der ESC ist ein Ort, der für Mut, Vielfalt und Gemeinschaft steht und an dem man sich gegenseitig stärkt. Ich wäre so stolz, ein Teil davon zu sein. Ich möchte mit meiner Musik noch mehr Menschen erreichen und sehe den ESC als eine große Chance. Ich fühle mich bereit: Ich bin ready für die große Bühne!" Ihr Musikstil: Soul, R’n‘B, Alternative Pop.

Chase

Chase aus Hamburg ist Sänger, Consultant und Barista. Musik ist für ihn wie eine zweite Sprache, die ihn von Kindheit an begleitet. Bekannt als "The Singing Barista", hat er sich eine internationale Community aufgebaut und kombiniert Musik mit seiner Leidenschaft für Kaffee. Für Chase ist der ESC eine besondere Chance, die Verbindung von Kulturen durch Musik zu feiern. Mit seiner emotionalen Tiefe und nahbaren Ausstrahlung möchte er Deutschland auf der großen Bühne authentisch repräsentieren. "Ich bin überzeugt davon, dass Authentizität das Publikum berührt, und das ist es, was meine Musik einzigartig macht." Sein Musikstil: Pop, R’n’B.

Cloudy June

Cloudy June ist eine 26-jährige Musikerin aus Berlin mit kubanischen Wurzeln. Ihre Reise führte sie von einer Metal-Band zu international gefeiertem Alternative Pop. Mit ehrlichen Texten und zeitgemäßen Melodien begeistert sie sowohl in Deutschland als auch europaweit ein großes Publikum. Beim ESC möchte sie Deutschland als queere Künstlerin mit ihren kulturellen und musikalischen Einflüssen repräsentieren. "Meine Songs sind ehrlich, emotional und trauen sich was. Das ist zeitgemäß und kommt nicht nur in Deutschland, sondern auch international gut an - genau das, was der ESC braucht." Ihr Musikstil: Alternative Pop.

COSBY

Die Münchner Band COSBY verbindet Alternative-Pop mit elektronischen Einflüssen. Seit 2014 begeistert sie mit energiegeladenen Live-Auftritten auf vielen internationalen Bühnen und hat bereits vier Studioalben veröffentlicht. Neben ihrer eigenen Musik schreiben die Bandmitglieder auch für andere Künstler, unter anderem für Malik Harris (Deutschlands ESC-Teilnehmer 2022 in Turin). COSBY stehen für Diversität und Authentizität, Werte, die sie auch beim ESC 2025 auf die Bühne bringen wollen. "Wir empfinden die ESC-Bühne in ihrer Vielfalt und mit allen spannenden, kreativen Acts aus den verschiedenen Teilen Europas als eine der mit Abstand tollsten. Hier kommt Musik aus unterschiedlichsten Kulturen friedlich zusammen und wir wären gerne ein Teil davon, um Deutschland zu vertreten." Ihr Musikstil: Alternative Pop.

Enny-Mae x Paradigm

Die 22-jährige Berliner Sängerin und Songwriterin Enny-Mae entdeckte ihre Liebe zur Musik bereits in ihrer Kindheit und schrieb mit nur sieben Jahren ihren ersten Song. Seit 2022 verfolgt sie ihre Musikkarriere mit voller Leidenschaft und konnte mit ihrer Musik bereits weltweit zahlreiche Menschen begeistern. Sie hat sich eine starke Hörerschaft aufgebaut und schreibt seither professionell Songs, wobei sie eng mit erfahrenen Songwritern und Produzenten zusammenarbeitet. Für den ESC schließt sich Enny-Mae mit dem erfolgreichen Producer- und Songwriter-Duo Paradigm zusammen und hebt sich damit von den anderen Acts ab. Paradigm hat bereits mit zahlreichen nationalen und internationalen Stars zusammengearbeitet und sich mit innovativen Produktionen einen Namen gemacht. Darüber hinaus steht das Producer-Duo für modernen, zeitgemäßen Sound. Gemeinsam kombinieren sie eingängigen Pop mit elektronischen Elementen und kreieren eine einzigartiges Klangerlebnis. "Wir möchten das Publikum mit unserer Musik bewegen und zeigen, wie facettenreich und kraftvoll die deutsche Musikszene ist. Es wäre uns eine Ehre, Deutschland beim ESC 2025 zu vertreten und mit einer authentischen Performance zu überzeugen." Ihr Musikstil: Pop, Elektronik.

Equa Tu

Der 28-jährige Hauke aus Münster, bekannt als Equa Tu, kombiniert Rap, Pop und Reggae zu einem einzigartigen Sound. Seine musikalische Reise begann mit Freestyle-Battles auf dem Schulhof, mittlerweile hat er große Bühnen erobert. Equa Tu ist bekannt für positive Vibes und lebensnahe Texte. So berührte unter anderem sein Song über seine an Demenz erkrankte Oma viele Menschen. Beim ESC will er mit einem deutschsprachigen Song und seiner energiegeladenen Performance überzeugen. "Meine Botschaft: Gute Laune und nicht so viel Negativität!" Sein Musikstil: Rap, Pop, Raggae.

FANNIE

Die gebürtige Schweizerin Fannie (42) aus Berlin ist eine erfahrene Singer-Songwriterin mit einem feinen Gespür für emotionale Popmusik. Ihre Songs, darunter "Easy" (feat. Sido), sind eine Mischung aus persönlichem Ausdruck und künstlerischer Tiefe. Fannie setzt sich für mehr Sichtbarkeit von älteren Künstlerinnen in der Musikbranche ein und möchte mit ihrem ESC-Auftritt zeigen, dass Musik keine Altersgrenzen kennt. "Ich liebe es kreativ zu sein! Ich schreibe meine Songs selbst oder im Team und stehe sehr gerne auf der Bühne. Singen und Songs schreiben ist meine Therapie." Ihr Musikstil: Pop.

Feuerschwanz

Seit 2004 steht die Nürnberger Mittelalter-Rock-Band Feuerschwanz für energiegeladene Shows, humorvolle Texte und mitreißende Melodien. Mit ihrer Mischung aus Rock, Folk und Metal haben sie eine treue Fanbase aufgebaut und elf Alben veröffentlicht - und sind damit in den Charts bis ganz nach oben gekommen. Ursprünglich auf Mittelaltermärkten gestartet, sind sie heute europaweit auf Festivals und in Clubs unterwegs. Beim ESC möchten sie mit einer kraftvollen Performance das internationale Rock- und Metal-Publikum begeistern. "Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst, dafür unsere Musik umso mehr." Ihr Musikstil: Rock, Heavy Metal, Folk Rock.

From Fall To Spring

Die Band From Fall To Spring wurde 2008 im Saarland gegründet. Mit ihrer Mischung aus Modern Rock, Rap und elektronischen Elementen begeistert sie Fans europaweit. Die Band um die eineiigen Zwillinge Philip und Lukas hat sich mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz einen Namen gemacht. Kaum zurück von ihrer ersten erfolgreichen Europa-Tour, wollen From Fall To Spring mit ihrer Power nun die ESC-Bühne erobern. "Schon unser ganzes Leben lang sind wir leidenschaftliche ESC-Fans. Wir haben uns immer vorgestellt, wie es wäre, auf dieser Bühne zu stehen und das Publikum in ganz Europa mit unserer energiegeladenen Show mitzureißen. Unser Traum ist zum Greifen nah und wir können es kaum erwarten!" Ihr Musikstil: Rock.

JALN

Der 23-jährige Kölner Sänger und Songwriter JALN verbindet Pop mit souligen Elementen. Geprägt von seinem musikalischen Elternhaus, entwickelte er früh seine künstlerische Identität. Mit Songs wie "Moonlight Mood" hat er sich als aufstrebender Newcomer etabliert. Sein ESC-Auftritt soll zeigen, dass Authentizität und künstlerische Freiheit der Schlüssel zu einer erfolgreichen Performance sind. "In erster Linie ist es mir wichtig, das musikalische Potential Deutschlands zu repräsentieren. Ich bin überzeugt davon, dass ich mit meinem ESC-Song und mit der Unterstützung Deutschlands den ESC gewinnen kann." Sein Musikstil: Deutscher Pop/Soul.

Janine

Die 25-jährige Janine aus Berlin verbindet in ihrer Musik Melancholie mit Hoffnung. Sie erzählt von den Herausforderungen des Erwachsenwerdens und dem Weg, bei sich selbst anzukommen. Trotz ihrer tiefen Leidenschaft für Musik hat sie ihre Karriere lange nicht öffentlich ausgelebt. Nach einer Weltreise und Erfahrungen als Modestylistin fühlt sie sich nun bereit, mit ihrer Musik auf die große Bühne zu treten. „"it meiner modernen, offenherzigen und vielseitigen Art passe ich zum Zeitgeist und kann Deutschland mit Witz und Charme beim ESC repräsentieren." Ihr Musikstil: Pop, Indie.

Jonathan Henrich

Jonathan Henrich (24) ist ein Kölner Singer-Songwriter, Pianist und einer der erfolgreichsten deutschen TikTok-Music-Streamer. Der Musiker lebte in London und hat am Berklee College of Music in Boston studiert. Mit seinem gefühlvollen Indie-Pop möchte er beim ESC 2025 frischen Wind reinbringen und seine internationale Erfahrung nutzen. "Den ESC zu schauen war für mich schon immer Tradition - ich habe nie damit gerechnet, selbst mal mit einem Song für Deutschland ins Rennen zu gehen." Sein Musikstil: Indie-Pop.

JULIKA

JULIKA ist eine 23-jährige Sängerin und Songwriterin aus Düsseldorf. Geprägt von einer musikalischen Familie, begann sie schon mit neun Jahren eigene Songs zu schreiben. Ihr unverwechselbarer Stil, geprägt von emotionalen Tiefen und starken Kontrasten, hat ihr bereits mehr als 350 Live-Auftritte in Kneipen, Bars und auf Festivals ermöglicht. JULIKA will den ESC nutzen, um ihr Publikum mit ehrlichen und intensiven Emotionen zu berühren. "Mein Ziel ist es, das Publikum zu überraschen und zu berühren, indem ich musikalisch Risiken eingehe und echte Emotionen transportiere." Ihr Musikstil: Pop.

LEONORA

Die 24-jährige Sängerin und Songwriterin LEONORA aus Wuppertal verbindet Pop, Funk, Soul und Disco zu einem einzigartigen Sound. Schon in ihrer Kindheit begann sie mit dem Songwriting, 2021 veröffentlichte sie ihre ersten Songs. Ihr energiegeladener Stil brachte ihr Auftritte auf Festivals und CSD-Paraden ein. Mit ihrer funky-souligen Energie will sie die Pop-Szene aufmischen und jetzt auch den ESC erobern. "Ich bin ehrgeizig und hab mega Bock drauf!" Ihr Musikstil: Pop, Funk, Soul, Disco.

LYZA

LYZA ist eine 23-jährige Sängerin und Songwriterin aus Berlin. Ihre gefühlvollen Pop-Balladen und Pop-Songs sind persönlich und oft von Liebe und Emotionen geprägt. Durch ein virales TikTok-Video, hochgeladen von ihrer Schwester, wurde sie bekannt. Heute erreicht sie mehr als zwei Millionen Follower. Beim ESC möchte sie zeigen, wie Musik das Leben verändern kann. "All das hat in meinem Schlafzimmer angefangen - nur ich, mein Handy und der Traum, von meinem Zimmer auf die große Bühne zu gelangen und Menschen mit meiner Musik und Geschichte zu inspirieren." Ihr Musikstil: Pop.

Moss Kena

Der 27-jährige Moss Kena ist ein britischer Singer-Songwriter aus Berlin. Bereits mit Stars wie Purple Disco Machine, Rita Ora, Bastille und James Arthur auf Tour, bringt er große Bühnenerfahrung mit. Seine energiegeladene Pop-Musik begeistert sowohl national als auch international: Mit "Fireworks" hat er in Deutschland und in Italien einen Nummer-1-Hit gelandet und war mit "Forgot How To Love" in den Top 10. Nun will er seine neue Heimat auf der ESC-Bühne ganz nach vorne bringen. "Es wird Zeit, dass Deutschland wieder an der Spitze beim ESC mitmischt - und ich bin bereit, alles dafür zu geben." Sein Musikstil: Pop, Electronic.

NI-KA

Die 25-jährige Sängerin NI-KA (25) aus Frankfurt am Main steht für Neo-Soul, Soul und R’n’B. Ihr musikalischer Weg begann im Gospelchor, mittlerweile tritt sie regelmäßig mit ihrer eigenen Band auf. Ihre Songs sind frech, ehrlich und authentisch. Mit ihrer ausdrucksstarken Performance will sie den Neo-Soul in Deutschland etablieren und den ESC aufmischen. "Ich bringe den Neo-Soul nach Deutschland. Ich glaube, nicht nur Stefan Raab hat seine Freude an meiner Musik!" Ihr Musikstil: Neo-Soul, Soul, R’n’B.

Noah Levi

Noah Levi wurde mit 13 Jahren als Gewinner von "The Voice Kids" bekannt. Heute ist der 23-jährige Berliner ein etablierter Pop- und Soul-Künstler mit zahlreichen Veröffentlichungen. Er arbeitete mit Stars wie Wincent Weiss und Namika zusammen und modelt nebenbei für namhafte Modelabels. Seinen ESC-Song schrieb er während eines Social-Media-Detox im Allgäu. Jetzt will er Europa begeistern. "Ich bin ein zielstrebiger charismatischer Mensch, der hart für seine Träume arbeitet." Sein Musikstil: Pop, Soul.

Parallel

Das Stuttgarter Duo Parallel begann mit Straßenmusik, schreibt seit mehr als zehn Jahren eigene Songs und begeistert mit handgemachtem, ehrlichem Pop. Koray und Francesco standen bereits mit den Fantastischen Vier und James Blunt auf der Bühne. Ihre Message für den ESC lautet: Lass das Leben bunt sein! "Wir haben so Bock auf Basel. Wird mal Zeit, dass ein Deutsch-Türke und ein Deutsch-Italiener als Duo für Deutschland antreten. Wir können alles - außer Schwyzerdütsch. Ciao. Güle Güle. Adieu. Koray und Francesco." Ihr Musikstil: Pop.

The Great Leslie

Die britisch-deutsche Indie-Rock-Band The Great Leslie hat bereits mit Franz Ferdinand und James Blunt gespielt. Ihre kraftvollen Live-Performances brachten sie auf mehr als 200 Bühnen, darunter die legendären Abbey Road Studios. Beim ESC wollen sie Deutschland mit einem modernen Indie-Sound repräsentieren. "Unsere Musik und Konstellation, aus jungen, vielfältigen und weltoffenen Menschen steht zu 100 Prozent für ein gemeinsames, offenes und friedliches Europa." Ihr Musikstil: Indie-Rock.

Vincent Varus

Vincent Varus (26) steht als Singer-Songwriter aus Stuttgart für Sommer und catchy Melodien. Mit seinem einzigartigen Mix aus englischem Pop und besonderer Stimme transportiert er Leichtigkeit und gute Laune. Der gebürtige Offenburger hat sich mit mehr als 1,5 Millionen Streams im letzten Jahr und Auftritten auf verschiedenen Festivals als Independent-Künstler etabliert. Beim ESC will er Europa mit sonnigen Vibes begeistern. "Zu meinen Songs will man im Regen tanzen und den Sommer fühlen. Internationaler Pop-Sound gepaart mit Live-Erfahrung & meiner natürlichen Art, machen mich zum perfekten Kandidaten für den ESC 2025." Sein Musikstil: Pop.

