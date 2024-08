ESC 2025 findet in Basel statt Stand: 30.08.2024 10:00 Uhr Basel richtet den Eurovision Song Contest 2025 aus. Das hat der Schweizer Rundfunk SRG SSR bekannt gegeben. Neben Basel war zuletzt nur noch Genf im Rennen um die Gastgeberschaft.

Das große Finale des 69. ESC findet am Samstag, 17. Mai, in der St. Jakobshalle statt. Die Halbfinals laufen demnach am 13. und 15. Mai.

"Basels strategische Lage am Knotenpunkt Europas macht es zum idealen Rahmen für eine Veranstaltung, die die Kraft der Musik zelebriert, Menschen über Grenzen hinweg zu verbinden." Martin Österdahl, Executive Supervisor des ESC

Basel will "Grenzen überschreiten"

Als Grenzstadt zu Deutschland und Frankreich hatte Basel die ESC-Bewerbung unter das Motto "Crossing Borders" gestellt. Auch Lörrach auf der deutschen Seite wurde im Imagefilm zur Bewerbung mit einbezogen. In die St. Jakobshalle passen 12.000 Zuschauer. Wie der "Tagesanzeiger" vorab berichtete, soll es im angrenzenden Fußballstadion ein Public Viewing geben. Außerdem soll eine "Eurovision Street" in der Ausgehmeile Steinenvorstadt und eine Bühne für lokale Bands auf dem Barfüsserplatz errichtet werden - beides direkt gelegen in der Baseler Innenstadt.

In Lugano fiel der Startschuss für den ESC

Die Schweiz war 1956 Gastgeber und Gewinner der ersten Ausgabe des Eurovision Song Contest in Lugano. Die Schweizerin Lys Assia holte den Sieg dann auch gleich in ihr Heimatland mit dem Titel "Refrain". Danach hat die Alpenrepublik den Contest noch zweimal gewonnen: 1988 siegte Céline Dion mit "Ne Partez Pas Sans Moi" und in diesem Jahr Nemo mit "The Code".

