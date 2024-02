Floryan ist im deutschen ESC-Vorentscheid Stand: 08.02.2024 23:02 Uhr Floryan hat mit "Scars" die Entscheidungsshow von "Ich will zum ESC!" gewonnen. Damit erhält er den letzten noch freien Platz im deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024".

Der 28-jährige Sänger aus Künzelsau hat sich am Donnerstagabend in der Liveshow gegen seine Mitkandidaten Anne Im und Luca M. Wefes durchgesetzt. Eigentlich wären sie im Teilnehmerfeld zu viert gewesen, doch einen Tag vor der Show musste Bibiane Z krankheitsbedingt ihre Teilnahme absagen. Floryans nächste Hürde auf seinem Weg zum ESC steht am 16. Februar an. Dann singt er im ESC-Vorentscheid neben Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, NinetyNine, Marie Reim und Ryk um das Ticket nach Malmö.

Von der Coverband auf die ESC-Bühne?

Floryan ist schon seit seiner Jugend ein großer ESC-Fan, als er den Sieg von Lena Meyer-Landrut in Oslo live vor dem TV mitverfolgen durfte. Derzeit absolviert er ein Masterstudium im Bereich Musikmanagement an der Popakademie Mannheim. Seine Heimat ist zwar Baden-Württemberg, doch für ein Praxissemester ist er in den Norden gezogen. An Hamburg liebt er die Entfaltungsfreiheit, die ihm die Stadt bietet. Dort hat er endlich das Gefühl, besser verstanden zu werden und er selbst sein zu können. War er bisher nur in einigen Coverbands musikalisch aktiv, will Florian nun mehr. Auf seinem Weg zum ESC ist er nun einen großen Schritt weitergekommen.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Eurovision Song Contest | 08.02.2024 | 22:00 Uhr