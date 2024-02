"Ich will zum ESC! - Die Entscheidung": Nur noch drei Acts am Start Stand: 07.02.2024 17:45 Uhr "Ich will zum ESC!" - so heißt das Format, in dem ein Platz im deutschen ESC-Vorentscheid vergeben wird. Die Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey gehen am 8. Februar mit ihren Talenten in die Entscheidungsshow.

Die ESC-Gewinnerin Conchita Wurst und der Musiker Rea Garvey haben Sängerinnen und Sänger Folge für Folge auf ihrem Weg in den Vorentscheid begleitet, mussten sich aber jedes Mal auch von Acts aus ihren Teams verabschieden. Conchita hatte sich für Anne Im und Luca M. Wefes für die Entscheidungsshow entschieden, Rea für Bibiane Z und Floryan. Doch einen Tag vor der Liveshow musste Bibiane Z krankheitsbedingt ihre Teilnahme absagen. Somit singen nur noch drei statt vier Acts um den letzten freien Platz im Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024". In "Ich will zum ESC! - Die Entscheidung" wählt am 8. Februar allein das Publikum per Tele- und Onlinevoting, wer es in den Vorentscheid schafft. Moderatorin ist Laura Karasek. Prominente Gäste sind Choreografin Nikeata Thomspon, Songwriter und Social-Media-Star Levent Geiger und Singer-Songwriter Tim Kamrad. Die drei werden nach den einzelnen Auftritten über ihre Eindrücke sprechen.

Startreihenfolge der Acts in der Entscheidungsshow

Bibiane Z sollte ursprünglich mit "Walk You Home Safe" auf Startplatz 03 antreten. Die Startnummern - wichtig für das Televoting - der übrigen drei Acts bleiben bestehen:

Weitere Informationen Online abstimmen Ein Platz im deutschen ESC-Vorentscheid ist noch frei. Ihr entscheidet, wer am 16. Februar um das Ticket nach Malmö singt. mehr Votingnummern im Überblick Ihr entscheidet per Anruf, SMS oder online, wer den letzten freien Platz im deutschen ESC-Vorentscheid bekommt. mehr

Team Conchita: Anne Im und Luca M. Wefes

Anne Im kommt aus Hamburg und ist das, was man mit Fug und Recht als "ESC-Superfan" bezeichnen kann. Die 27-Jährige verfolgt den Eurovision Song Contest schon seit ihrer Kindheit und hat sich ein ums andere Mal vorgestellt, selbst irgendwann einmal auf dieser Bühne zu stehen. Der ESC, so sagt sie selbst, ist die Religion in ihrem Haus. Durch ihre Musical-Ausbildung hat Anne nicht nur Singen, sondern auch Tanzen gelernt und weiß, wie sie mit Bühne und Publikum umzugehen hat.

Luca M. Wefes ist in Berlin zuhause und der geborene Bühnenmensch: Kurz nach seinem Schauspielstudium wurde dem 23-Jährigen schon ein Engagement als Biest in "Die Schöne und das Biest - das Musical" angeboten. Aktuell tourt er mit dieser Produktion durch Deutschland. In jeder freien Minute konzentriert sich Luca auf seine Musik, versucht sich an verschiedenen Instrumenten und schreibt dabei eigene Songs und Gedichte. Für Luca ist klar: Beim ESC wird die universelle Sprache der Musik gesprochen und dabei geht es um Gefühle.

Team Rea: Floryan

Floryan (28) aus Künzelsau ist schon seit seiner Jugend ein großer ESC-Fan, als er den Sieg von Lena Meyer-Landrut in Oslo live vor dem TV mitverfolgen durfte. Für sein Masterstudium im Bereich Musikmanagement an der Popakademie Mannheim zog er von zuhause aus, lebt derzeit für ein Praxissemester in Hamburg und liebt die Entfaltungsfreiheit, die ihm die Stadt bietet. Endlich hat der 28 -Jährige das Gefühl, besser verstanden zu werden und er selbst sein zu können. War er bisher nur in einigen Coverbands musikalisch aktiv, will Florian nun mehr.

Liveshow "Ich will zum ESC! - Die Entscheidung"

Da sich die Bühnen von "Ich will zum ESC! - Die Entscheidung" und von "Eurovision Song Contest - das Deutsche Finale 2024" unterscheiden, werden die Auftritte der Acts nicht hundert Prozent identisch sein. Doch das Publikum soll im Finale von "Ich will zum ESC!" auf jeden Fall einen Eindruck davon bekommen, wie sich das Ganze dann auf der großen Bühne "anfühlen" wird.

Die Show findet im Festsaal Kreuzberg in Berlin statt, in dem rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz haben. Tickets für die Show gibt es online über TVTickets zu kaufen. Die Fans können auch auf Social Media mit ihren Favoriten mitfiebern: Sowohl die Talente als auch die Coaches geben auf TikTok unter #IchWillZumESC exklusive Behind-the Scenes-Einblicke, lassen an ihren Emotionen teilhaben und liefern hautnahe Eindrücke vom Set.

"Ich will zum ESC!" ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment im Auftrag des Norddeutschen und des Hessischen Rundfunks.

Dieses Thema im Programm: NDR Fernsehen | Eurovision Song Contest | 08.02.2024 | 22:00 Uhr