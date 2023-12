"Ich will zum ESC!": Neues Format mit Conchita Wurst und Rea Garvey Stand: 06.12.2023 11:00 Uhr "Ich will zum ESC!" - so heißt das neue Format, mit dem die Suche nach Deutschlands Act für den Eurovision Song Contest 2024 beginnt. 15 Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei. Am 25. Januar geht es los.

In der sechsteiligen Docutainment-Serie spielen ESC-Gewinnerin Conchita und der Musiker Rea Garvey eine zentrale Rolle. Sie begleiten als Coaches die Sängerinnen und Sänger auf ihrem Weg in den Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024". Die 15 Talente wurden von der ESC-Redaktion gemeinsam mit den beiden Coaches aus allen Bewerbungen ausgewählt.

Runde für Runde ins deutsche ESC-Finale

Schon in der Auftaktfolge von "Ich will zum ESC!" werden dafür die ersten Weichen gestellt: Wer von den 15 Talenten schafft es in die Teams der prominenten Coaches und darf sich in den kommenden Folgen auf ein immer höheres musikalisches Level begeben? Mit ihrer ganzen Erfahrung nehmen Conchita und Rea ihre Schützlinge an die Hand. Allerdings: Die Luft auf dem Weg nach oben wird immer dünner. Nur die besten Sängerinnen und Sänger schaffen es in die folgenden Runden.

"Den Teilnehmenden bietet sich bei uns eine einmalige Chance. Wer einmal das ganz besondere Flair der ESC-Bühne erleben durfte, trägt diese lebensverändernde Erfahrung für immer im Herzen!" Conchita Wurst | ESC-Gewinnerin 2014 und Coach bei "Ich will zum ESC!"

Exklusiver Start in der ARD Mediathek

Die ersten drei Folgen von "Ich will zum ESC!" gibt es ab 25. Januar in der ARD Mediathek, die vierte ab 30. Januar. In ihnen zeigt sich, welche Talente Conchita und Rea für ihre Teams aussuchen und wie sie mit ihnen arbeiten. In Folge fünf ab 1. Februar beginnen die Talente mit der Arbeit an ihren ESC-Songs. Diese entstehen unter der Regie der beiden Coaches, die frei wählen können, mit welchen Komponistinnen oder Komponisten sie zusammenarbeiten. Sie kümmern sich auch mit ihren eigenen Teams um die Produktion der vier Finalsongs. Dann stellt sich heraus mit welchen beiden Acts die Coaches jeweils in die letzte Folge - und damit die Liveshow am 8. Februar - gehen. Wer schließlich die Chance hat, in Berlin bei "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" dabei zu sein, entscheidet an diesem Abend per Televoting allein das Publikum von "Ich will zum ESC!" ab 22 Uhr in der ARD Mediathek und im NDR Fernsehen.

"Der Job als Coach ist zwar nichts Neues für mich, diesmal aber eine besonders aufregende Herausforderung. Ich bin sehr gespannt, ob die Gewinnerin oder der Gewinner aus meinem Team kommen wird. Und wer weiß - vielleicht sehen wir uns dann in Berlin oder sogar Malmö wieder!" Rea Garvey | Sänger, Songwriter und Coach bei "Ich will zum ESC!"

Die Fans können neben der Show in der ARD Mediathek auch auf Social Media mit ihren Favoriten mitfiebern: Sowohl die Talente als auch die Coaches geben auf TikTok unter #IchWillZumESC exklusive Behind-the Scenes-Einblicke, lassen an ihren Emotionen teilhaben und liefern hautnahe Eindrücke vom Set.

"Ich will zum ESC!" ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment im Auftrag des Norddeutschen und des Hessischen Rundfunks.

