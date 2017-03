Einreiseverbot für russische ESC-Kandidatin

Julia Samoylova darf nicht in die Ukraine einreisen.

Die russische ESC-Teilnehmerin Julia Samoylova darf gemäß eines Verbotes des ukrainischen Geheimdienstes SBU nicht in die Ukraine einreisen. Das Einreiseverbot gelte drei Jahre, sagte Geheimdienstsprecherin Jelena Gitljanskaja der russischen Agentur Interfax zufolge am Mittwoch. Somit kann Samoylova ihr Land im Mai beim Eurovision Song Contest in Kiew nicht vertreten. Als Grund für das Einreiseverbot wird ein Verstoß gegen ukrainische Gesetze angegeben. Aus ukrainischer Sicht ist die Sängerin illegal auf der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim aufgetreten.

Russland kritisiert Einreiseverbot

Russland kritisierte das Einreiseverbot für seine Kandidatin. Es handele sich um einen "weiteren ungeheuerlichen, zynischen und unmenschlichen Akt", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den russischen Vize-Außenminister Grigori Karasin.