Stand: 24.12.20 12:40 Uhr

Albanien schickt Anxhela Peristeri mit "Karma" zum ESC

Anxhela Peristeri liefert mit "Karma" den ersten veröffentlichten Song für den ESC 2021.

Fast schon traditionell hat Albanien die Vorentscheidssaison 2021 mit dem "Festivali i Këngës" eingeläutet. Den Wettbewerb, der an den drei Tagen vor Heiligabend ausgetragen wurde, hat Anxhela Peristeri gewonnen. Sie tritt mit dem Song "Karma" für Albanien beim Eurovision Song Contest 2021 an und startet in der zweiten Hälfte des zweiten Halbfinales. Ob der Song noch auf Englisch übersetzt wird, wie es oft bei albanischen Songs der Fall ist, steht noch nicht fest.

Sieg 19 Jahre nach ihrem ersten "Festivali i Këngës"

Anxhela Peristeri ist 34 Jahre alt und hat schon bei diversen Festivals in Albanien mitgemacht und einige Preise gewonnen. Sie ist Sängerin und Songschreiberin und hat ihr erstes Album bereits 2004 veröffentlicht. 2001 nahm sie das erste Mal am "Festivali i Këngës" teil - 19 Jahre später konnte sie es mit den Stimmen von sieben Juroren gewinnen. Trotz TV-Vorentscheid war nur eine Jury und nicht das Publikum stimmberechtigt.

Albanischer Vorentscheid mit einigen Änderungen

Corona-bedingt gab es in diesem Jahr einige Änderungen am Vorentscheid. Die drei Shows fanden nicht im Kongresspalast in Tirana statt - sondern auf dem Sheshi Italia, einem Platz in Albaniens Hauptstadt unter freiem Himmel. Da das albanische Fernsehen RTSH somit von der Witterung abhängig war, wurden die drei Shows voraufgezeichnet und nur die Verkündung der Siegerin war live. Zum ersten Mal wurden die Songs zudem ohne Orchester aufgeführt. Es war die insgesamt 59. Ausgabe des traditionsreichen "Festivali i Këngës", das seit 2003 als Albaniens ESC-Vorentscheid dient. Bis jetzt wurden alle albanischen Acts durch diese Show bestimmt.