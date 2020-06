Stand: 16.06.20 14:02 Uhr

ESC-Tickets auch 2021 gültig

Der ESC soll auch 2021 in der Ahoy Arena in Rotterdam stattfinden.

Der Eurovision Song Contest 2021 findet in der Ahoy Arena in Rotterdam statt. Das Finale wird am 22. Mai 2021 ausgetragen, die Halbfinalshows finden am 18. und 20. Mai statt. Der Stadtrat von Rotterdam hat einer Austragung mehrheitlich zugestimmt. Mit der Zusage verbunden war die Billigung eines städtischen Zuschusses von 6,7 Millionen Euro für das Musikevent. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Verantwortlichen den Wettbewerb am 18. März für 2020 abgesagt. Er sollte am 12., 14. und 16. Mai in Rotterdam stattfinden.

Tickets für den ESC 2021

Bereits für den ESC 2020 gekaufte Tickets behalten 2021 ihre Gültigkeit.

Wer gekaufte Tickets zurückgeben möchte, kann sie bis zum 29. Juni 2020 über die offizielle Seite der EBU stornieren. Der Kaufpreis wird dann erstattet.

Nur der Hauptkäufer kann eine Rückerstattung beantragen. Der Rückerstattungsprozess beginnt spätestens am 30. Juni. Es kann vier bis sechs Wochen dauern, bis der Kaufpreis zurückerstattet ist.

Sollten im nächsten Jahr nicht alle Personen, für die Tickets gekauft wurden (beispielsweise einer Gruppe, die gemeinsam den ESC besuchen wollte), an der Veranstaltung teilnehmen können, öffnet die EBU den Personalisierungsprozess erneut, bevor der weitere Ticketverkauf beginnt. So ist es möglich, dass Namen auf den Tickets geändert werden. Weitere Infos dazu erhalten Ticketkäufer zu einem späteren Zeitpunkt per E-Mail.

Es ist nicht möglich, eine teilweise Rückerstattung der Tickets zu beantragen.

Termine für alle Shows

Erstes Halbfinale | Jury Show: Montag, 17. Mai 2021

Erstes Halbfinale | Family Show: Dienstag (Nachmittag), 18. Mai 2021

Erstes Halbfinale | Live Show: Dienstag (Abend), 18. Mai 2021



Zweites Halbfinale | Jury Show: Mittwoch, 19. Mai 2021

Zweites Halbfinale | Family Show: Donnerstag (Nachmittag), 20. Mai 2021

Zweites Halbfinale | Live Show: Donnerstag (Abend), 20. Mai 2021



Finale | Jury Show: Freitag, 21. Mai 2021

Finale | Family Show: Samstag (Nachmittag), 22. Mai 2021

Finale | Live Show: Samstag (Abend), 22. Mai 2021

Teilnehmer am ESC 2021

18 Länder haben sich bereits auf die neue Situation eingestellt und sich dazu entschlossen, an ihren ausgewählten Künstlern festzuhalten und sie für den ESC 2021 ins Rennen zu schicken.

ESC-Vorentscheide in Schweden, Estland und Norwegen

Der Sänger Uku Suviste erhält einen Startplatz beim Vorentscheid Eesti Laul 2021.

Einige Länder wiederum haben angekündigt, ihre Künstler mittels eines nationalen Vorentscheids zu ermitteln. Dazu gehören unter anderem Schweden mit dem Melodifestivalen und Estland. Der diesjährige estnische Kandidat Uku Suviste hat allerdings das Angebot erhalten, einen der 24 Startplätze beim Vorentscheid Eesti Laul anzunehmen. Für dieses Verfahren hat der Sänger bereits zugesagt. Auch The Roop bekommen einen Startplatz im Finale des litauischen Vorentscheids. Der Sender LRT wolle damit den Einsatz der Band - bis zum Zeitpunkt der ESC-Absage - würdigen. In Finnland gibt es keinen fixen Startplatz für Sänger Aksel. Der Vorentscheid Uuden Musiikin Kilpailu wird nächstes Jahr wieder stattfinden. Auch Portugal plant im nächsten Jahr den Vorentscheid Festival da Canção auszurichten. Die diesjährige Gewinnern Elisa werde allerdings nicht dabei sein. Der dänische Sender DR hat für 2021 einen Dansk Melodi Grand Prix bestätigt. Ben & Tan, die Gewinner von 2020, erhalten dafür aber wohl keine Einladung daran teilzunehmen. Ulrikke verzichtet in Norwegen auf einen Startplatz im Melodi Grand Prix 2021, stattdessen soll sie als Interval-Act dort auftreten.

Songs dürfen nicht vor September 2020 erscheinen

Während Künstler aus diesem auch im nächsten Jahr antreten dürfen, sieht es bei der Songauswahl anders aus. Da die Beiträge laut den Regularien der EBU nicht vor September 2020 kommerziell veröffentlicht werden dürfen, braucht jeder Teilnehmer ein neues Lied.