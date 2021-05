Stand: 18.05.21 10:37 Uhr

Zweites ESC-Halbfinale 2021: Alle Infos

Tornike Kipiani (Georgien), Anxhela Peristeri (Albanien) und Fyr & Flamme (Dänemark) treten im zweiten ESC-Halbfinale an.

Der 65. Eurovision Song Contest 2021 findet in der Ahoy Arena in Rotterdam statt. Das zweite Halbfinale läuft am 20. Mai ab 21 Uhr. Moderiert wird die Show von Chantal Janzen, Jan Smit und Edsilia Rombley sowie Nikkie de Jager. Auf eine Auslosung für die Halbfinal-Runden wurde in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen gilt die Halbfinal-Zuordnung aus 2020. Im zweiten Semifinale treten 17 Länder an. Zwölf von ihnen schicken die Acts, die auch schon beim ESC 2020 antreten sollten, der Corona-bedingt abgesagt wurde. Das ursprünglich für das zweite Halbfinale gesetzte Armenien hat sich aus dem Wettbewerb zurückgezogen. Die zehn bestplatzierten Länder im zweiten Halbfinale qualifizieren sich für das Finale am 22. Mai, in dem insgesamt 26 Länder an den Start gehen.

Warm-up und Show im Livestream

Show mit Freunden schauen: #ESCzusammen

Mit "ESCzusammen" könnt ihr das zweite Halbfinale live mit euren Freunden zusammen verfolgen. Das Tool macht es möglich, gleichzeitig bis zu vier Leute per Video zusammenzuschalten und den Livestream auf eurovision.de zu verfolgen - alles auf nur einer Oberfläche.