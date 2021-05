Australiens Kandidatin nicht live in Rotterdam

Australien ist das erste Land, das sich dazu entschlossen hat, sein Team nicht zum Eurovision Song Contest nach Rotterdam reisen zu lassen. Die Kandidatin Montaigne nimmt aber dennoch am Wettbewerb teil. Anstelle eines Live-Auftritts ist sie Live-on-tape dabei, also mit einem Video ihres Songs "Technicolour".

Die Startreihenfolge für jedes Halbfinale hat der zuständige niederländische Fernsehsender NPO in Abstimmung mit der European Broadcast Union (EBU) Ende März festgelegt.

Eröffnung und Interval-Act

Duncan Laurence, ESC-Gewinner von 2019 in Tel Aviv, eröffnet das erste Halbfinale mit "Feel Something". Als Interval-Act performen die Sängerin Davina Michelle und die Schauspielerin Thekla Reuten den Titel "The Power Of Water", einer Hommage an die niederländische Geschichte der Wasserwirtschaft.

ESC trotz Corona

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat bekannt gegeben, dass bis zu 3.500 Fans pro Show in der Ahoy Arena dabei sein können - allerdings stets unter Vorbehalt. In einem Feldversuch will die niederländische Regierung damit untersuchen, wie Großveranstaltungen mit Publikum unter Corona-Maßnahmen stattfinden können. Zuvor hatte die EBU drei mögliche Szenarien für den kommenden ESC aufgestellt.

EBU disqualifiziert Belarus wegen politischer Botschaft im Song

Ursprünglich sollte auch Belarus in der ersten Hälfte des ersten Halbfinales antreten. Die belarussische Rundfunkanstalt BTRC wählte ohne Vorentschied die Gruppe Galasy ZMesta aus, die den Titel "Ya nauchu tebya" ("Ich bringe dir bei") singen sollte. Nach massiver Kritik, der Song würde Oppositionelle und Protestierende gegen den Staatspräsidenten Aleksander Lukaschenko verhöhnen, disqualifizierte die EBU den Song. Nachdem Belarus eine Fristverlängerung gewährt wurde und auch der zweite eingereichte Titel der Band nicht den ESC-Anforderungen entsprach, entschied die EBU, Belarus nicht zum ESC 2021 zuzulassen.

Regeländerung 2021: Background-Gesang vom Band erlaubt

In diesem Jahr ist zum ersten Mal Background-Gesang erlaubt, der nicht live gesungen wird. Während der Gesang des Hauptacts und die darunterliegende Vocal-Unterstützung noch immer live sein müssen, können Backing-Vocals testweise zusammen mit der Musik vom Band kommen. Das bedeutet aber auch: Alle Vocals, die die Live-Performance auf der Bühne ersetzen oder übermäßig unterstützen würden, bleiben verboten. Die EBU möchte damit die Vielfalt der Acts erhöhen und Produzenten und Komponisten helfen, das Potential der Songs voll auszuschöpfen, indem diese so nah wie möglich an der Studio-Version präsentiert werden. Diese Regeländerung soll nach dem ESC 2021 wieder überprüft werden.

ESC-Teilnehmerländer mussten Auftrittsvideos einreichen

Alle Teilnehmerländer mussten für den Fall, dass ein Act aufgrund von Corona-Maßnahmen nicht nach Rotterdam reisen kann, ein Auftrittsvideo schon im Vorfeld bei der EBU) einreichen. Anstelle eines Live-Auftritts wird dann das Video abgespielt. Diese Live-on-Tape-Performance darf nicht geschnitten oder nachbearbeitet sein. Die EBU hatte einige Regeln aufgestellt, damit diese Performances fair und vergleichbar sind. So sind etwa Drohnenaufnahmen, Wasser, ein Greenscreen und der Einsatz von Augmented Reality verboten. Innerhalb von 60 Minuten durfte der Act während der Aufnahme dreimal performen. Ein Durchgang wurde dann genommen. Die EBU hat die Videodrehs via Liveschalte überwacht.