Stand: 11.03.21 10:02 Uhr

Victoria: Bulgariens tierliebe ESC-Botschafterin

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Am 1. Januar 2019 schreibt Victoria Georgieva, Sängerin aus Bulgarien, ihre Wünsche für 2019 in einen Kalender - und vergisst dies. Ende des Jahres findet sie ihn wieder und sieht: Einer ihrer Wünsche war es, ihr Land beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Zu diesem Zeitpunkt ist sie längst bestätigte Kandidatin Bulgariens für Rotterdam 2020. Ihre weiteren Wünsche: den ersten eigenen Song schreiben, am ersten Album arbeiten und in den USA Songs aufnehmen. All diese Dinge konnte sie sich erfüllen, doch ihren ganz großen Auftritt hat sie erst 2021. Nachdem der ESC 2020 wegen des Coronavirus abgesagt wurde, nominierte sie Bulgarien für die kommende Ausgabe erneut. Statt mit "Tears Getting Sober" tritt sie mit "Growing Up Is Getting Old" auf.

Victoria steht für modern-melancholische Popsongs

Lucy Diakovska, selbst ESC-Teilnehmerin 2008, sitzt in der Jury von Victorias X-Factor-Staffel.

Victoria wird im Jahr 1997 geboren, singt als Teenager im Chor und versucht es mehrfach bei der bulgarischen Variante der Castingshow "X Factor". Im vierten Versuch 2015 darf sie dank der Jury in den Live-Shows antreten. Zu den Jurymitgliedern gehört Lucy Diakovska, deutsche ESC-Teilnehmerin 2008 mit den No Angels. Victoria kann sich jedoch nicht durchsetzen. Weiter als sie selbst kommt unter anderem Kristian Kostov, der sich im Jahr 2017 als Bulgariens erfolgreichster ESC-Act einen Namen macht. Allerdings nimmt ein Music-Label Victoria unter Vertrag und sie veröffentlicht erste Singles. Victoria scheint eine Vorliebe für düstere Popsongs zu haben. Ihre erste Single "Nishto sluchaino" klingt noch nach Sommerhit, ihre weiteren Songs dann melancholischer, aber immer modern. Bis einschließlich 2018 veröffentlicht sie auf Bulgarisch, danach auch auf Englisch. Auch ihren Song für den ESC 2020, "Tears Getting Sober" durchzieht eine düstere Melancholie. Er wurde, so wie auch ihr 2021er-Song, von ihr in Zusammenarbeit mit dem Label Symphonix geschrieben, das seit 2016 für gute bulgarische ESC-Resultate sorgt.

Die fünf neuen Wünsche der Victoria

Für den ESC in Rotterdam hatte sich Victoria viel vorgenommen. Die Sängerin formuliert fünf Wünsche für 2020 - nur nicht mehr in ihrem Kalender, sondern auf Instagram. Ganz oben steht: Bulgarien soll stolz auf ihre Performance in Rotterdam sein. Mit einem "kraftvollen und bewegenden Song" will sie zeigen, für welche Musik sie steht. Victoria möchte ihr Album fertigstellen und ihre Musik überall auf der Welt bekannt machen. Gleichzeitig möchte sie aber auch mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Punkt fünf auf ihrer Wunschliste hat nichts mit ihrer Karriere zu tun, ist ihr aber besonders wichtig: Sie will Aufmerksamkeit erzeugen für die vielen Straßenhunde und -katzen Bulgariens, die ein Zuhause suchen.