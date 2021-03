Stand: 10.03.21 10:15 Uhr

Vincent Bueno hat das Zeug zum Helden

Eigentlich sollte Vincent Bueno schon beim ESC 2020 für Österreich antreten. Nach der Absage wegen der Corona-Pandemie bekommt er in diesem Jahr nun erneut die Chance, sein Land beim Eurovision Song Contest zu vertreten. Der 35-Jährige geht in Rotterdam mit dem Song eines ESC-Erfahrenen ins Rennen gehen: Der Titel "Amen" stammt aus der Feder von Ashley Hicklin alias Bright Sparks, der bereits an ESC-Produktionen wie "Me And My Guitar" des Belgiers Tom Dice oder "Universo" für Blas Cantó (Spanien 2020) beteiligt war.

Neuer ESC, neuer Song: Die Delegation des öffentlich-rechtlichen Senders ORF vertraut Vincent Bueno auch 2021.

Vincent Bueno zeigt sich bei Instagram begeistert von der Zusammenarbeit und bedankt sich unter anderem auch beim Produzenten Jonas Thander und Tobias Carshey, der die Backing-Vocals übernommen hat. ORF-ESC-Scout Eberhard Forcher bescheinigte dem Team auf Facebook schon einmal, der Song sei "sowas von gut" geworden. Seit dem 10. März können sich die Fans selbst davon überzeugen. In einer Morgensendung des österreichischen Radiosenders Ö3 feierte "Amen" Premiere.

Vincent Bueno schnuppert früh Bühnenluft

"Jeder von uns hat die DNA eines Helden oder einer Heldin", sagt Vincent Bueno. Große Worte - doch der ESC sei für ihn als Sänger wie die Europameisterschaft für Fußballer: eine große Bühne, atemberaubend und Respekt einflößend zugleich. Und so manches Mal bringt das Rampenlicht in einer Arena den einen oder anderen Helden hervor. Vielleicht auch ihn selbst?

Das Zeug, ein moderner Bühnenheld zu werden, bringt der am 10. Dezember 1985 in Wien geborene Sänger mit philippinischen Wurzeln mit. Von seinem Vater erbt Vincent das musikalische Talent. Antonio Bueno arbeitet über 20 Jahre lang als Sänger und Musiker im traditionsreichen Eden-Club nahe dem Wiener Stephansdom. Der kleine Vincent ist bei vielen Auftritten seines Vaters dabei - und schnuppert Bühnenluft. Er sei der asiatische Frank Sinatra, schwärmt Vincent Bueno von seinem Vater. 2003 macht der Filius sein Hobby zum Beruf und studiert am Konservatorium der österreichischen Hauptstadt "Musikalisches Unterhaltungstheater". 2007 schließt Vincent Bueno sein Studium ab.

Sieger bei der TV-Sendung "Musical! Die Show"

Schon während seiner Ausbildung spielt er in Theaterstücken und Musicals wie "Casting" oder "Jesus Christ Superstar" mit. Richtig bekannt macht ihn die ORF-Sendung "Musical! Die Show", aus der Vincent Bueno als Sieger hervorgeht. Von 2016 bis 2018 gehört er zum Ensemble des legendären Theaters in der Josefstadt und ist dort im Stück "Monsieur Claude und seine Töchter" zu sehen.

Backgroundsänger von ESC-Teilnehmer Nathan Trent

Sein Glück komme von ganz tief innen. Etwas, das kein Ruhm und Geld ihm geben könne, sagt Vincent Bueno.

Beim ESC ist Vincent Bueno kein Unbekannter. Schon 2016 versucht er beim nationalen Vorentscheid das begehrte Ticket zu ergattern. Als Siegerin geht damals Zoë hervor, die in Stockholm Platz 13 für die Alpenrepublik herausholt. 2017 betritt Vincent Bueno als Backgroundsänger von Nathan Trent in Kiew erstmals die große ESC-Bühne. Das Vertrauen der österreichischen Delegation in ihn ist auf jeden Fall groß: "Wir glauben auch für den Ersatz-ESC 2021 an unseren Künstler Vincent Bueno", sagt ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner. Er sei ein einzigartiger Performer, der mit seiner Leidenschaft und seiner unfassbaren Energie jede Bühne einnehme. Über den Song "Amen" sagt Vincent Bueno, dass es der perfekte Titel für ihn sei: "Der Song hat mich gefunden".

Vincent Bueno liebt Musik und Menschen

Er sei definitiv ein motivierter Typ, der ein offenes Herz habe und dem sein Glaube Kraft gebe, sagt Vincent Bueno. "Ich liebe Musik, ich liebe Menschen." Gute Voraussetzungen für den Eurovision Song Contest, der beides seit vielen Jahren zusammenbringt. Und vielleicht schreibt der 35-Jährige mit seinem neuen Song in diesem Jahr seine ganz persönliche Heldengeschichte.