Gjon's Tears singt "Tout l'univers" für die Schweiz

"Mir fehlen die Worte": Gjon's Tears freut sich, im Jahr 2021 wieder beim ESC dabei zu sein.

Er sei sehr glücklich, 2021 wiederzukommen, schreibt Gjon's Tears am 20. März 2020 gerade mal zwei Tage nach der Absage des Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam auf seinem Instagram-Account. Die Schweizer Delegation schenkt dem 21-Jährigen weiter das Vertrauen und gibt dem Sänger im kommenden Jahr eine zweite Chance. "Wir sehen uns bald wieder" - die Tränen des 21-Jährigen dürften damit schneller getrocknet sein als manch anderer ESC-Kandidaten für 2020. Und wieso auch nicht - die berührende Ballade "Répondez-moi" kam bei vielen ESC-Fans im vergangenen Jahr richtig gut an. Dieses Jahr soll der Song "Tout l'univers" Europa - und "das ganze Universum" (so der Titel) überzeugen. Der Sänger schrieb den emotionalen Song zusammen mit Wouter Hardy ("Arcade"), Nina Sampermans und Xavier Michel in einem Songwriting-Camp.

Thema Identität liegt Gjon Muharremaj am Herzen

Gjon Muharremaj kommt am 29. Juni 1998 im Greyerzbezirk im Kanton Freiburg in der Westschweiz zur Welt. Seine Eltern stammen aus Albanien und dem Kosovo. "Wo kommen wir her?", "Wer sind wir?" und "Wo gehen wir hin?" - solche essenziellen Fragen für Menschen mit Migrationshintergrund und das Thema Identität liegen dem jungen Mann besonders am Herzen. "Viele Leute bauen ihre Identität auf ihrer Herkunft auf. Meiner Meinung nach definiert sie einen Menschen nicht", sagt er dem Schweizer Nachrichtenportal "20 Minuten".

Gjon's Tears will mit seiner Musik berühren

Gjon' Tears Name: Gjon Muharremaj

Geburtsdatum: 29. Juni 1998

Geburtsort: Broc/Schweiz

Zur Musik kommt Gjon eher zufällig. Als Kind habe er es mit Karate, Fußball und Eislaufen probiert, doch der Funke springt nicht über. "Als ich Klavierunterricht nahm, machte es Klick", erzählt er der regionalen Tageszeitung "Freiburger Nachrichten". Als er mit neun Jahren seinem Großvater das Elvis-Presley-Lied "Can't Help Falling In Love" vorsingt, rührt er diesen zu Tränen. "Ob Freude, Traurigkeit oder Melancholie - ich möchte Menschen mit meiner Musik auf jede erdenkliche Weise berühren", so Muharremaj gegenüber dem Schweizer Sender SRF. Aus dem Erlebnis mit dem Großvater leitet sich im Übrigen auch der Künstlername Gjon's Tears ab.

TV-Debüt bei "Albanians Got Talent"

Gjon Muharremaj hat ein Faible für Kino, Theater und Kunst.

An Gjons musikalischer Laufbahn ist sein Großvater dann auch nicht ganz unschuldig. Weil er von der Stimme des Enkels so angetan ist, meldet er ihn 2011 bei der Talentshow "Albanians Got Talent" an. Damals ist Gjon gerade einmal zwölf Jahre alt - und landet auf Platz drei. Nach weiteren Teilnahmen an TV-Castingformaten, legt er eine sechsjährige Fernsehpause ein, geht ans Konservatorium in Bulle und belegt klassischen Gesang. 2017 wechselt Gjon auf die Gustav Akademie in der Kantonshauptstadt Freiburg, die junge Musiker fördert. 2019 begeistert der Sänger bei der französischen Ausgabe von "The Voice" und schafft es bis ins Halbfinale.

Schweizer vertrauen dem Talent von Gjon's Tears

Jetzt kommt mit dem Eurovision Song Contest der nächste Schritt für Gjon's Tears. Die Schweizer vertrauen seinem Talent also auch in diesem Jahr. Der 22-jährige Sänger bedankt sich bei seiner Delegation dafür, dass sie an ihn glaube und ihm die Energie gebe für den nächsten Schritt dieser "verrückten Erfahrung". Bienvenue in 2021!