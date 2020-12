"Open Up" ist bewusst unvollständiger Slogan

Sietse Bakker, Produktionschef des ESC 2020, wollte ein Motto, hinter dem die Niederländer stehen können.

Der Slogan wurde vom niederländischen Produktionsteam erarbeitet und von der EBU befürwortet, sagte Sietse Bakker, Executive Producer des ESC 2020. Man habe einen Slogan gesucht, der widerspiegelt, wofür die Niederlande stehen würden. Dabei geholfen hätten auch 100 Leute, die man vorher gezielt befragt hatte, wie der ESC besser werden könnte. "Wir fanden es wichtig, ein Thema zu wählen, das den Geist unserer Zeit reflektiert. Die Menschen sind besorgt über zunehmende Polarisierung und Freiheit ist nicht für jeden so selbstverständlich, wie es sein sollte", so Bakker. "Open Up" lade die Menschen ein, sich für andere und ihre Meinungen, Geschichten und natürlich Musik zu öffnen, sagte er. Außerdem könne jeder den Slogan für sich selbst vervollständigen und entscheiden, wofür er oder sie sich öffnen möchte.

Kreative Mottos zu finden, wird immer schwieriger

"Dare To Dream" war das Motto des vergangenen ESC in Tel Aviv.

Sietse Bakker skizzierte die Arbeit an dem Slogan. Viele Klebezettel seien mit Ideen vollgeschrieben worden. Unter andererem habe man über "Music First" nachgedacht - ein Zitat aus der Siegerrede von Duncan Laurence, dem niederländischen Gewinner des ESC 2019 in Tel Aviv. Außerdem werde es immer schwieriger, einen guten Slogan zu finden, weil viele schon genutzt worden seien. Bakker lobte etwa "Come Together", den Slogan von Stockholm 2016, weil er gut in die Zeit gepasst habe, in der Europa durch die ankommenden Flüchtlinge viele schwierige Diskussionen habe führen müssen. Seit dem ESC 2002 in Tallinn steht die Show jedes Jahr, mit Ausnahme von Moskau 2009, unter einem anderen Motto. Der erste ESC-Slogan war "A Modern Fairytale". Zuletzt war "Dare To Dream" der Leitsatz des ESC 2019 in Tel Aviv.