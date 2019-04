Stand: 08.04.19 17:42 Uhr

Madonna singt als Interval-Act in Israel

Performt zwei Songs beim ESC in Tel Aviv: US-Popstar Madonna.

Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Gerüchte über einen Auftritt von Madonna beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Jetzt hat die EBU dem ein Ende gesetzt und bestätigt, dass der US-Superstar als Interval-Act in der Final-Show auftritt. Die 60-Jährige wird zwei Songs performen, einen populären Titel und ein neues Stück. Letzteres scheint einige Kopfschmerzen zu bereiten, da es politische Botschaften enthalten soll.

Milliardär finanziert Madonnas Auftritt



Madonna reist nicht allein nach Israel, sondern mit einem Tross von 160 Personen im Schlepptau. Das bringt hohe Kosten mit sich, die Rede ist von rund einer Million Dollar. Finanziert wird das Ganze vom Milliardär Sylvan Adams. Madonna tritt nicht zum ersten Mal in Israel auf. Bereits 1993 war die Popsängerin zu Gast in dem Land, weitere Auftritte folgten 2009 und 2012.