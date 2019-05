Stand: 16.05.19 10:58 Uhr

ESC-Auftritt von Madonna in Gefahr

Soll zwei Songs beim ESC in Tel Aviv performen: US-Popstar Madonna.

Als "Sensations-Act" beim Eurovision Song Contest 2019 ist US-Star Madonna schon länger im Gespräch. Doch drei Tage vor der großen Final-Show in Tel Aviv ist ihr Auftritt als Interval-Act noch immer nicht sicher. Zwar hatten Kan, der ausführende Sender in Israel, sowie Madonnas Plattenfirma den Auftritt bereits bestätigt, doch seitens der European Broadcasting Union (EBU) gibt es nach wie vor keine Bestätigung.

Noch kein Vertrag unterschrieben

Jon Ola Sand, ESC-Verantwortlicher der EBU, bestätigt Madonnas Auftritt nicht.

Bislang gibt es noch keinen Vertrag zwischen der Sängerin und den Organisatoren des weltweit größten Musikwettbewerbs. "Die Europäische Rundfunkunion hat Madonna als Interval-Act nie bestätigt", sagte Jon Ola Sand, Executive Supervisor der EBU, am Montag der BBC. "Wenn wir keinen unterschriebenen Vertrag haben, kann sie nicht auf unserer Bühne auftreten."

Madonna ist bereits in Tel Aviv

Am Mittwoch ist die Sängerin in Tel Aviv gelandet. Doch während es auf ihrer Homepage keine Hinweise auf einen Auftritt im ESC-Finale gibt, postete sie gestern: "Madame X bereitet etwas Besonderes für ihre Fans vor". Ob es sich bei diesem Miniclip um einen Ausschnitt ihrer Probe für das ESC-Finale handelt, verrät die Diva allerdings nicht.

Israelischer Milliardär will Gage finanzieren

Ihr Auftritt würde Madonna rund eine Million Dollar einbringen - finanziert von dem israelisch-kanadischen Milliardär Sylvan Adams, der in Tel Aviv lebt und damit vor allem Werbung für sein Land machen will. Kosten würde ihn das Ganze allerdings viel mehr: Madonna soll sich mit einer Entourage um die 100 Personen in Tel Aviv aufhalten. Sollte sie tatsächlich im Finale auf der Bühne stehen, wäre es nicht ihr erster Auftritt in Israel. Die Kabbala-Anhängerin war bereits 1993 zu Gast in dem Land, weitere Auftritte folgten 2009 und 2012.