Stand: 19.03.21 12:00 Uhr

Eurovisions-Jury 2022: Jetzt bewerben!

Während die Vorbereitungen zum Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam in vollem Gange sind, beginnen wir schon jetzt mit der Suche nach den Mitgliedern der Eurovisions-Jury, die auch 2022 wieder am Auswahlprozess für den deutschen ESC-Act beteiligt ist.

Bestimme mit, wer 2022 für Deutschland zum ESC fährt Eurovision Song Contest - 19.03.2021 12:00 Uhr ESC-Fans sind dazu aufgerufen, den deutschen Kandidaten für den ESC 2022 mitzuwählen. Was sie dafür tun müssen, erklärt Jendrik.







100-köpfige Jury mit treffsicherem Musikgeschmack gesucht

Wir suchen bis zum 7. April 2021 Menschen, deren Musikgeschmack sich möglichst mit dem Abstimmungsverhalten der TV-Zuschauer beim ESC deckt. Dazu machen wir eine Online-Umfrage, bei der zufällig ausgewählte Musik-Videos gezeigt werden.