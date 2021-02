Stand: 28.02.21 10:00 Uhr

Jendrik - "I Don't Feel Hate" ("Schlagerchampions"-Auftritt)

Jendrik (r.) ist bei seinem ersten großen TV-Auftritt mit dem Song bei Florian Silbereisen zu Gast.

Jendrik geht mit dem Song "I Don't Feel Hate" beim Eurovision Song Contest 2021 für Deutschland an den Start. Mit dem Titel konnte er beim Auswahlverfahren in Köln zwei unabhängige Jurys überzeugen. Seinen ersten Auftritt auf einer großen TV-Bühne mit dem Song hatte er in der Sendung "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten", die im thüringischen Suhl aufgezeichnet worden ist und von Florian Silbereisen moderiert wurde. Jendrik performte den Song zusammen mit Freudinnen, die auch im Musikvideo von "I Don't Feel Hate" zu sehen sind. Jendrik sagte zuvor, dieser Auftritt sei "quasi der Kölner Auftritt", mit dem er auch die Jurys begeistert hat.